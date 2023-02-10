Макрон допустил лишение Путина ордена Почетного легиона Франции

Путин получил награду в 2006 году. Лишение его ордена стало бы «символическим, но важным» делом, однако стоит принимать такие решения в подходящий момент, сказал Макрон. Накануне высшую награду Франции получил президент Украины

Президент Франции Жак Ширак награждает Владимира Путина орденом Почетного легиона высшей степени, сентябрь 2006 года (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин может быть лишен высшей французской награды — ордена Почетного легиона, но пока такое решение не принято, заявил лидер республики Эмманюэль Макрон, передает Le Figaro.

Французский президент отметил, что ничем себя не ограничивает в этом «символическом, но важном» вопросе, однако указал, что подобные действия всегда «наполнены смыслом» и совершать их следует в «подходящий момент».

Накануне, 9 февраля, кавалером ордена Почетного легиона Франции стал украинский президент Владимир Зеленский. Его наградил Макрон. «Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваши мужество и целеустремленность», — написал французский президент в Twitter.

Путин получил орден Почетного легиона в сентябре 2006 года, тогда Францию возглавлял Жак Ширак. Как указывает AFP, к тому моменту отношения между Москвой и Парижем улучшились.

Однако из-за награждения Зеленского во Франции возобновились дискуссии по поводу обладания российским президентом высшим орденом республики, отмечает BFMTV, напоминая об усилиях «Репортеров без границ» оспорить в суде присуждение награды Путину. Организация заявляла о «демонтаже гражданских свобод в России» тех лет и «затыкании рта прессе», что сделало вручение российскому лидеру ордена «шокирующим одобрением его политики».

В канцелярии ордена рассказывали о допустимости «дисциплинарного наказания» для любого награжденного им лица. Так, гражданину Франции могут направить письмо с порицанием либо временно лишить его ордена; но в случае с иностранцем возможно лишь последнее. Там указали также, что президент Франции волен самостоятельно выбирать награждаемых и в одностороннем порядке выносить решение об отзыве ордена.

В 2017 году Макрон поручил лишить ордена Почетного легиона продюсера Харви Вайнштейна после обвинений в сексуальных домогательствах, в 2020-м суд присяжных признал того виновным. Вайнштейн получил награду в 2012 году.

Орденом был награжден и президент Сирии Башар Асад в 2001 году. После начала гражданской войны в стране и ударов Вашингтона, Лондона и Парижа по позициям правительственных войск власти Франции также начали процедуру отзыва ордена, но сирийский лидер отказался от него сам. «Нет чести в том, чтобы носить орден государства — раба и последователя США, которые поддерживают террористов», — заявила администрация Асада.