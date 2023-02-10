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Макрон допустил лишение Путина ордена Почетного легиона Франции

Макрон допустил лишение Путина ордена Почетного легиона — высшей награды Франции
Путин получил награду в 2006 году. Лишение его ордена стало бы «символическим, но важным» делом, однако стоит принимать такие решения в подходящий момент, сказал Макрон. Накануне высшую награду Франции получил президент Украины
Президент Франции Жак Ширак награждает Владимира Путина орденом Почетного легиона высшей степени, сентябрь 2006 года
Президент Франции Жак Ширак награждает Владимира Путина орденом Почетного легиона высшей степени, сентябрь 2006 года (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин может быть лишен высшей французской награды — ордена Почетного легиона, но пока такое решение не принято, заявил лидер республики Эмманюэль Макрон, передает Le Figaro.

Французский президент отметил, что ничем себя не ограничивает в этом «символическом, но важном» вопросе, однако указал, что подобные действия всегда «наполнены смыслом» и совершать их следует в «подходящий момент».

Накануне, 9 февраля, кавалером ордена Почетного легиона Франции стал украинский президент Владимир Зеленский. Его наградил Макрон. «Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваши мужество и целеустремленность», — написал французский президент в Twitter.

Путин получил орден Почетного легиона в сентябре 2006 года, тогда Францию возглавлял Жак Ширак. Как указывает AFP, к тому моменту отношения между Москвой и Парижем улучшились.

Однако из-за награждения Зеленского во Франции возобновились дискуссии по поводу обладания российским президентом высшим орденом республики, отмечает BFMTV, напоминая об усилиях «Репортеров без границ» оспорить в суде присуждение награды Путину. Организация заявляла о «демонтаже гражданских свобод в России» тех лет и «затыкании рта прессе», что сделало вручение российскому лидеру ордена «шокирующим одобрением его политики».

В канцелярии ордена рассказывали о допустимости «дисциплинарного наказания» для любого награжденного им лица. Так, гражданину Франции могут направить письмо с порицанием либо временно лишить его ордена; но в случае с иностранцем возможно лишь последнее. Там указали также, что президент Франции волен самостоятельно выбирать награждаемых и в одностороннем порядке выносить решение об отзыве ордена.

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В 2017 году Макрон поручил лишить ордена Почетного легиона продюсера Харви Вайнштейна после обвинений в сексуальных домогательствах, в 2020-м суд присяжных признал того виновным. Вайнштейн получил награду в 2012 году.

Орденом был награжден и президент Сирии Башар Асад в 2001 году. После начала гражданской войны в стране и ударов Вашингтона, Лондона и Парижа по позициям правительственных войск власти Франции также начали процедуру отзыва ордена, но сирийский лидер отказался от него сам. «Нет чести в том, чтобы носить орден государства — раба и последователя США, которые поддерживают террористов», — заявила администрация Асада.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Франция Владимир Путин Эмманюэль Макрон орден Почетного легиона

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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