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Франция призвала не делать из поставок Киеву «рекламную компанию»

Глава Минобороны Франции Лекорню призвал не делать «рекламу» из военной помощи Украине
В январе Запад обсуждал поставки Киеву танков, в феврале — только авиацию, но следует думать о потребностях ВСУ, призвали в Минобороны Франции. В Киеве отметили, что танки Leclerc — не приоритет, от Парижа лучше получить ПВО
Фото: Ian Hitchcock / Getty Images
Фото: Ian Hitchcock / Getty Images

Киеву следует передавать эффективное вооружение исходя из потребностей украинской армии, следует учитывать вопросы логистики и обучения военных, а процесс не должен становиться «рекламной компанией», заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню в интервью Le Figaro.

«Следует с осторожностью относиться к «моде» <...> В декабре мы говорили только о системах ПВО, в январе — только о танках, а в феврале, мне кажется, — только об истребителях», — заметил министр.

Лекорню напомнил, что Франция передаст Украине еще 12 самоходных артиллерийских орудий (САУ) Caesar, вдобавок к уже поставленным 18-ти. Пока сроки доставки уточняются, возможна ситуация, что потребуется пополнение запасов армии Франции в связи с чрезвычайной ситуацией, производителю придется соблюдать все сроки, добавил он.

В интервью BFMTV украинский министр обороны Алексей Резников предупредил, что Киев больше рассчитывает получить от Франции системы ПВО Crotale и радары, а не танки. «Танки Leclerc более не являются приоритетом», — добавил он (цитата по ТАСС).

Западные страны в январе согласились направить Украине танки, в Киеве затем отметили, что в следующих поставках тяжелого вооружения ожидают дальнобойные ракеты и истребители.

Власти США и Германии уже предупредили, что не станут сейчас направлять самолеты для ВСУ. Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал при этом, что поставки авиации не будут одобрены и в будущем, а Берлин не получится переубедить под международным давлением, как это произошло в случае с танками. В руководстве ЕС отметили, что вопрос об истребителях на повестке дня не стоит.

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При этом Франция не исключила, что передаст Украине истребители. «У нас нет никаких табу. <...> Авиация — часть того, что необходимо Украине», — сказал в конце января Лекорню. Французский президент Эмманюэль Макрон указал, что существуют только два критерия для поставок: отсутствия угрозы обороноспособности республики из-за отправки вооружений и отказ Киева от использования полученного оружия для ударов по России.

Заявления властей Франции вызывали критику в российском МИДе. Там выразили удивление, что Макрон не считает неизбежной эскалацию при отправки Украине истребителей. «Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», — написала представитель ведомства Мария Захарова.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Франция Минобороны Франции истребители танки поставки оружия ПВО
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