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Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Эмманюэль Макрон в Париже вручил Владимиру Зеленскому орден Почетного легиона
Президент Украины стал кавалером Большого креста — высшая степень ордена Почетного легиона. Кавалером Большого креста является и президент России Владимир Путин

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
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Президент Франции Эмманюэль Макрон вручил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому орден Почетного легиона — высшую награду страны. Французский лидер опубликовал в своем Twitter видео, на котором награждает украинского президента.

«Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность», — написал он.

Макрон вручил орден своему коллеге в ночь с 8 на 9 февраля после рабочего ужина в Елисейском дворце, сообщает BFMTV. Во дворце уточнили, что Зеленский стал кавалером Большого креста — высшей степени ордена Почетного легиона. Кавалером Большого креста является и президент России Владимир Путин, он получил награду в 2006 году (Францию тогда возглавлял Жак Ширак).

В Париж в ночь на четверг прибыл и канцлер Германии Олаф Шольц. Макрон принял обоих лидеров в своей резиденции.

Во Францию Зеленский прилетел из Лондона, куда прибыл днем 8 февраля. В конце декабря 2022 года он посещал США.

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Выступая в британском парламенте, Зеленский попросил дать Украине «крылья». Экс-премьер Борис Джонсон призвал Великобританию сделать больше для Украины и предоставить ей самолеты и больше танков. «У нас больше ста истребителей «Тайфун», у нас больше ста танков Challenger 2», — сказал он. Нынешний глава правительства Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить возможность отправки на Украину истребителей.

Сунак в день визита Зеленского заявил, что предложит Киеву оружие большей дальности, а также объявил о введении новых санкций против России.

Москва критикует поставки западного оружия на Украину. Кремль считает, что напряженность конфликта растет, связывая это с анонсированными поставками танков и «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».

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Теги
Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский орден Почетного легиона
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