Кремль ответил на сообщения о новых возможных санкциях США против России

Санкции, которые США используют как инструмент достижения своих внешнеполитических целей, противозаконны с точки зрения международного права, считает Кремль. Это же касается и угроз о введении ограничений из-за Венесуэлы

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Санкции, которые США вводят против отдельных стран, являются «пагубной практикой». Вашингтон использует их для обеспечения собственных внешнеполитических интересов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«США, ряд других стран используют незаконные с точки зрения международного права ограничения все чаще и чаще. В первую очередь для обеспечения собственных интересов в международных торговых и экономических делах», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, что США пригрозили ввести новые санкции против России из-за Венесуэлы.

Песков добавил, что с точки зрения Москвы подобные ограничения вредят многим странам и противоречат международному праву. «Нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай», — добавил он.

О том, что Белый дом не исключает в ближайший месяц принятия новых санкций против режима Николаса Мадуро и его сторонников 5 февраля писали американские СМИ со ссылкой на анонимного чиновника из администрации президента США. По данным «РИА Новости», речь шла о заявлении Роберта О'Брайена — советника президента США по национальной безопасности.