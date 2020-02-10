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Кремль ответил на сообщения о новых возможных санкциях США против России

Санкции, которые США используют как инструмент достижения своих внешнеполитических целей, противозаконны с точки зрения международного права, считает Кремль. Это же касается и угроз о введении ограничений из-за Венесуэлы
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Санкции, которые США вводят против отдельных стран, являются «пагубной практикой». Вашингтон использует их для обеспечения собственных внешнеполитических интересов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«США, ряд других стран используют незаконные с точки зрения международного права ограничения все чаще и чаще. В первую очередь для обеспечения собственных интересов в международных торговых и экономических делах», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, что США пригрозили ввести новые санкции против России из-за Венесуэлы.

Песков добавил, что с точки зрения Москвы подобные ограничения вредят многим странам и противоречат международному праву. «Нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай», — добавил он.

О том, что Белый дом не исключает в ближайший месяц принятия новых санкций против режима Николаса Мадуро и его сторонников 5 февраля писали американские СМИ со ссылкой на анонимного чиновника из администрации президента США. По данным «РИА Новости», речь шла о заявлении Роберта О'Брайена — советника президента США по национальной безопасности.

Вашингтон пригрозил принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы
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В частности, он отметил, что «Роснефти» необходимо либо самостоятельно прекратить поддержку режима Мадуро, либо Вашингтон «предпримет меры». В числе подобных мер чиновник не исключил и введение санкций.

США обвиняют «Роснефть» в продолжении работ в Венесуэле и покупке нефти у властей страны в обход санкций, наложенных на венесуэльскую государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Российская компания все обвинения отвергает. В марте 2019 год компания пригрозила обратиться в суд из-за обвинений со стороны американских властей.

СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
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Источники Bloomberg спустя несколько дней после заявления чиновника из Белого дома о возможных санкциях против «Роснефти» сообщили, что единства мнения на этот счет у американских властей нет. В Минфине США опасаются, что увеличение давления на«Роснефть», уже затронутую санкциями из-за Украины, может спровоцировать скачок цен на нефть.

Авторы: Кирилл Сироткин, Георгий Тадтаев
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Венесуэла, санкции
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