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Вашингтон пригрозил принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы

В ближайший месяц Вашингтон может ввести новые санкции против Каракаса. Мерами США грозят и «Роснефти», которая, как заявляют в Вашингтоне, продолжает работу в Венесуэле, передали СМИ
Фото: Hasan Jamali / AP

Соединенные Штаты внимательно следят за действиями «Роснефти» в Венесуэле и озабочены ими. Поддержка режима Мадуро со стороны может привести к принятию мер против российской компании, передает «РИА Новости» и ТАСС.

Как передают Reuters и Bloomberg, представитель Белого дома заявил, что США планируют в ближайшие 30 дней усилить давление на режим Николаса Мадуро.

Reuters и Bloomberg уточняют, что заявления о наблюдении за деятельностью «Роснефти» чиновник сделал в ходе телефонной конференции с участием журналистов на условии анонимности. «РИА Новости» сообщает, что речь идет о Роберте О'Брайене — советнике президента США по национальной безопасности. ТАСС передает, что «представитель администрации США высокого ранга» не исключил того, что против «Роснефти» могут быть применены санкции. «Думаю, мы внимательно это изучим в ближайшие несколько недель. Мы даем русским и компании понять, что их поддержка <...> Мадуро не просто бизнес-решение, но это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы. Поэтому, думаю, мы увидим некоторые действия либо добровольные со стороны компании, либо США предпримут действия в ближайшем будущем», — цитирует слова О'Брайена «РИА Новости».

ТАСС отмечает, что на вопрос о том, может ли это означать введение санкций против «Роснефти», чиновник дал утвердительный ответ. «Рассматриваются все варианты, когда речь идет об оказании давления, — будь то в отношении российских организаций, поддерживающих Мадуро, или других. Да, абсолютно, это было и остается на столе», — заявил он.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев от комментариев РБК отказался.

Соединенные Штаты обвиняли «Роснефть» в покупке нефти у венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA вопреки введенным против нее санкциями. «Роснефть» опровергает обвинения США. После заявления госсекретаря Майка Помпео о том, что «Роснефть» продолжает приобретать нефть в Венесуэле, компания пригрозила обратиться в суд.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Вашингтон, Венесуэла, США, «Роснефть»
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