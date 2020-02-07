СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

Ограничения против российской компании за сотрудничество с Венесуэлой могут привести к «хаосу на международных нефтяных рынках», считают американские чиновники

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти США раздумывают, накладывать ли санкции на российскую компанию «Роснефть», пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ограничения в отношении «Роснефти» из-за ее продолжающегося сотрудничества с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро могут вызвать «хаос на международных нефтяных рынках», опасаются в Вашингтоне.

В частности, сотрудники Минфина обеспокоены тем, что санкции против «Роснефти» приведут к росту цен на нефть, утверждают собеседники агентства. Представитель экономического министерства США не смог оперативно предоставить Bloomberg комментарий, в Совете нацбезопасности при президенте США отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

5 февраля американские и российские СМИ сообщили, что Вашингтон может в ближайшие 30 дней усилить давление на режим Мадуро. Речь, как передавали ТАСС и «РИА Новости», в частности, шла об ограничениях в отношении «Роснефти». «Мы даем русским и компании понять, что их поддержка <...> Мадуро не просто бизнес-решение, но это аморально», — цитировало «РИА Новости» советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

Ранее США обвиняли «Роснефть» в покупке топлива у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в обход наложенных на нее санкций. Российская компания отвергала эти подозрения и грозила обратиться в суд.