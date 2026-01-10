Bloomberg узнал о переговорах Зеленского с США о свободной торговле

Зеленский обсуждает с США потенциальное соглашение о свободной торговле. Детали он намерен лично обсудить с Трампом. Кроме того, Киев передал Вашингтону новые инициативы по территориальному вопросу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США в рамках более широкого пакета мер по восстановлению страны. Его слова приводит Bloomberg.

Соглашение предусматривает нулевые пошлины на торговлю с Вашингтоном и будут распространяться на некоторые промышленно развитые регионы Украины, предоставляя стране «очень серьезные преимущества», потенциально привлекая инвестиции и бизнес, пояснил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что ему необходимо обсудить детали предложения лично с президентом Дональдом Трампом. Он считает, что такое соглашение между странами послужит дополнительной гарантией экономической безопасности.

Кроме того, Украина представила свои замечания по территориальным предложениям американской команде переговорщиков. Ожидается, что Вашингтон передаст их российским коллегам для получения комментариев, которые, в свою очередь, могут быть переданы Киеву.

Украинский лидер заявил, что надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов к моменту завершения согласования гарантий безопасности и плана восстановления с Трампом в конце этого месяца. После этого Зеленский рассчитывает встретиться с главой Белого дома либо в США, либо в Давосе (Швейцария) на Всемирном экономическом форуме (19-23 января).

Ускорение заключения соглашения между Украиной и США о свободной торговле было одним из пунктов мирного плана, который лидеры обсуждали в конце декабря во Флориде.

Зеленский и Трамп тогда же обговорили гарантии безопасности Киеву. Оба политика положительно оценили ее результат. Президент США отметил, что согласовано 95% вопросов. По его словам, страны Европы возьмут на себя большую часть гарантий безопасности Украине.

Кроме того, Зеленский предложил Трампу предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет. «Президент сказал, что будет думать», — сказал украинский лидер.

Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана. Положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, ничего хорошего не добавляют, говорил он.