Зеленский назвал документ о гарантиях США для Киева готовым к финализации
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров украинских представителей во Франции заявил, что документ о гарантиях безопасности уже «фактически готов к финализации» с президентом Дональдом Трампом.
Также, по его словам, Украина и США обсуждали «сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа».
«Важно, что Украине удается и дальше объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.
