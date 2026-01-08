 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский назвал документ о гарантиях США для Киева готовым к финализации

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров украинских представителей во Франции заявил, что документ о гарантиях безопасности уже «фактически готов к финализации» с президентом Дональдом Трампом.

Также, по его словам, Украина и США обсуждали «сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа».

«Важно, что Украине удается и дальше объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Лента новостей
Зеленский назвал документ о гарантиях США для Киева готовым к финализации Политика, 15:31
Yeni Safak сообщила об ударе дрона по танкеру в Черном море Политика, 15:22
