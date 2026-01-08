Зеленский назвал документ о гарантиях США для Киева готовым к финализации

Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров украинских представителей во Франции заявил, что документ о гарантиях безопасности уже «фактически готов к финализации» с президентом Дональдом Трампом.

Также, по его словам, Украина и США обсуждали «сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа».

«Важно, что Украине удается и дальше объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.