Патрушев объяснил уход США из Афганистана концентрацией на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
«Сбер» спрогнозировал ослабление доллара до ₽67,5 на торгах 10 января Инвестиции, 13:18
Кремль назвал критерий оправданности рождественского перемирия Политика, 13:15
В России завели первое дело по новым нормам о пропаганде ЛГБТ Политика, 13:15
Кремль прокомментировал сообщения о встрече Медведева с Нуланд и Волкером Политика, 13:12
Аналитики назвали основных покупателей элитного жилья в 2022 году Недвижимость, 13:12
Кремль пообещал продолжить диалог с Арменией после отказа от учений ОДКБ Политика, 13:05
Песков сообщил о получении Путиным данных о состоянии Михалкова Политика, 13:02
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Купить со скидкой
Ребенок тратит много времени на уроки. Почему не надо ему помогать Pro, 13:01
В жилом доме в Коломне взорвался газ Общество, 13:00
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы TEGRUS22W, 12:59
Шойгу пообещал цифровизацию военкоматов Общество, 12:58
АвтоВАЗ начнет производство машин с китайским партнером на заводе Nissan Авто, 12:52
Кинокритик раскрыл причины рекордных сборов фильма «Чебурашка» Life, 12:42
Курсы токенов Tokocrypto и WazirX взлетели после новости о планах Binance Крипто, 12:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Патрушев объяснил уход США из Афганистана концентрацией на Украине

Патрушев объяснил уход США из Афганистана необходимостью сосредоточиться на Украине
Патрушев упомянул заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. В декабре тот сообщил, что, если бы США «все еще были в Афганистане», это помешало бы помогать Киеву
Последние американские солдаты, готовятся покинуть Афганистан, в международном аэропорту Кабула, 30 августа 2021 года
Последние американские солдаты, готовятся покинуть Афганистан, в международном аэропорту Кабула, 30 августа 2021 года (Фото: Sra Taylor Crul / U.S. Air / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США вывели свои войска из Афганистана, так как им нужно было сосредоточиться на Украине, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Внезапный уход <...> американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — сказал он.

Ранее это, по словам Патрушева, подтверждал лично госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также упомянул заявление Блинкена на пресс-конференции от 22 декабря. Тогда госсекретарь заявил, что, если бы США «все еще были в Афганистане, это значительно усложнило бы» оказание помощи Киеву.

«Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима», — утверждает секретарь Совбеза.

США и НАТО начали выводить контингент из Афганистана в конце апреля 2021 года. Он присутствовал там около 20 лет. К июлю из страны вывели 90% американских солдат. В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует перебросить контингент ближе к России. В числе приоритетных направлений издание называло Узбекистан и Таджикистан.

Президент США Джо Байден объяснял решение вывести войска из Афганистана большими потерями и затратами на продолжение военной операции.

Читайте на РБК Pro
«Полный крах предотвращен». Как будет развиваться энергокризис в ЕС
Как выбрать инвестиционного советника, который вас не обанкротит
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Для каких стран 2022 год оказался не таким уж ужасным — The Economist

США оказывают Украине военную и финансовую помощь с самого начала специальной военной операции России. В 2023 году Вашингтон собирается выделить Киеву и союзникам по НАТО $45 млрд экстренной помощи, заявил 10 января помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Около $9 млрд из этой суммы направят на нужды ВСУ, в том числе на обучение, вооружение, зарплаты и материально-техническое обеспечение. Почти $12 млрд потратят на восполнение американской техники и оборудования, направленного на Украину президентом США из запасов Пентагона, уточнил он.

Российские власти критикуют поставки оружия на Украину странами Запада. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине и лишь затянут конфликт.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Николай Патрушев Украина Афганистан США
Материалы по теме
Посевы опиумного мака в Афганистане выросли на треть при власти талибов
Экономика
В МИДе заявили о превращении Афганистана в «наркогосударство» при США
Политика
США сообщили о встрече с «Талибаном» по замороженным активам Афганистана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter