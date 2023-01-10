Патрушев объяснил уход США из Афганистана концентрацией на Украине
США вывели свои войска из Афганистана, так как им нужно было сосредоточиться на Украине, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».
«Внезапный уход <...> американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — сказал он.
Ранее это, по словам Патрушева, подтверждал лично госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также упомянул заявление Блинкена на пресс-конференции от 22 декабря. Тогда госсекретарь заявил, что, если бы США «все еще были в Афганистане, это значительно усложнило бы» оказание помощи Киеву.
«Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима», — утверждает секретарь Совбеза.
США и НАТО начали выводить контингент из Афганистана в конце апреля 2021 года. Он присутствовал там около 20 лет. К июлю из страны вывели 90% американских солдат. В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует перебросить контингент ближе к России. В числе приоритетных направлений издание называло Узбекистан и Таджикистан.
Президент США Джо Байден объяснял решение вывести войска из Афганистана большими потерями и затратами на продолжение военной операции.
США оказывают Украине военную и финансовую помощь с самого начала специальной военной операции России. В 2023 году Вашингтон собирается выделить Киеву и союзникам по НАТО $45 млрд экстренной помощи, заявил 10 января помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Около $9 млрд из этой суммы направят на нужды ВСУ, в том числе на обучение, вооружение, зарплаты и материально-техническое обеспечение. Почти $12 млрд потратят на восполнение американской техники и оборудования, направленного на Украину президентом США из запасов Пентагона, уточнил он.
Российские власти критикуют поставки оружия на Украину странами Запада. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине и лишь затянут конфликт.