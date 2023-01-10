Патрушев объяснил уход США из Афганистана концентрацией на Украине

Патрушев упомянул заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. В декабре тот сообщил, что, если бы США «все еще были в Афганистане», это помешало бы помогать Киеву

Последние американские солдаты, готовятся покинуть Афганистан, в международном аэропорту Кабула, 30 августа 2021 года (Фото: Sra Taylor Crul / U.S. Air / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США вывели свои войска из Афганистана, так как им нужно было сосредоточиться на Украине, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Внезапный уход <...> американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — сказал он.

Ранее это, по словам Патрушева, подтверждал лично госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также упомянул заявление Блинкена на пресс-конференции от 22 декабря. Тогда госсекретарь заявил, что, если бы США «все еще были в Афганистане, это значительно усложнило бы» оказание помощи Киеву.

«Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима», — утверждает секретарь Совбеза.

США и НАТО начали выводить контингент из Афганистана в конце апреля 2021 года. Он присутствовал там около 20 лет. К июлю из страны вывели 90% американских солдат. В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует перебросить контингент ближе к России. В числе приоритетных направлений издание называло Узбекистан и Таджикистан.

Президент США Джо Байден объяснял решение вывести войска из Афганистана большими потерями и затратами на продолжение военной операции.

США оказывают Украине военную и финансовую помощь с самого начала специальной военной операции России. В 2023 году Вашингтон собирается выделить Киеву и союзникам по НАТО $45 млрд экстренной помощи, заявил 10 января помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Около $9 млрд из этой суммы направят на нужды ВСУ, в том числе на обучение, вооружение, зарплаты и материально-техническое обеспечение. Почти $12 млрд потратят на восполнение американской техники и оборудования, направленного на Украину президентом США из запасов Пентагона, уточнил он.

Российские власти критикуют поставки оружия на Украину странами Запада. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине и лишь затянут конфликт.