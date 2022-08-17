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В МИДе заявили о превращении Афганистана в «наркогосударство» при США

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

За 20 лет военного присутствия США и международной коалиции производство опиатов в Афганистане возросло в 40 раз, страна стала крупнейшей лабораторией по производству метамфетамина, заявил «РИА Новости» директор департамента новых вызовов и угроз российского МИДа Владимир Тарабрин.

Он считает, что захватившее в августе прошлого года власть в Афганистане движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) не преуспело в борьбе с наркотиками в стране, несмотря на принимаемые меры, в частности запрет на культивирование опийного мака, а также производство и оборот всех видов наркотиков, вышедший в начале апреля.

«Однако он не стал препятствием для сбора во второй половине апреля на юге страны урожая мака и его последующей транспортировки. Одновременно фиксируется значительное увеличение наркопотока по северному маршруту», — сказал Тарабрин, добавив, что в Таджикистане в первом квартале 2022 года было изъято в 14,5 раза больше афганских наркотиков по сравнению с этим же периодом годом ранее.

Дипломат, ссылаясь на данные управления ООН по наркотикам и преступности, указал, что в Афганистане в 2021 году произведено около 6,8 тыс. тонн в опийном эквиваленте, объем доходов от торговли наркотиками достиг 14% ВВП страны. По его мнению, этому способствовала в том числе блокировка активов Афганистана западными странами, что привело к параличу банковской отрасли и связанных с ней сфер в государстве.

Что изменилось в Афганистане за год правления талибов
Политика
Фото:Ebrahim Noroozi / AP

Тарабрин считает, что в таких условиях культивация опийного мака и производство наркотиков стали чуть ли не единственными источниками дохода для афганцев. «С учетом засухи, отсутствия посевного материала и удобрений с трудом просматриваются перспективы их замены на легальные культуры», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в России ситуацию с наркотрафиком из Афганистана держат под контролем, в том числе благодаря антинаркотическому сотрудничеству с соседями Афганистана и в рамках ОДКБ и ШОС.

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Талибы пришли к власти в Афганистане в прошлом августе на фоне вывода американского военного контингента. После этого Вашингтон заморозил резервы правительства Афганистана на счетах в США. Новое правительство не признано ни одной страной, несмотря на то что талибы заявляли, что выполнили условия международного сообщества для их признания. Тем не менее в России аккредитовали дипломата талибов в конце марта.

Теги
МИД Афганистан США наркотики талибы
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