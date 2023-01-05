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Губернатор заявил о переводе на лечение в Самару 60-70 раненых в Макеевке

Пушилин сообщил о переводе почти всех раненых при ударе в Макеевке в другие регионы
Губернатор области Дмитрий Азаров сообщил, что около 60-70 самарских военнослужащих, раненых при ударе в Макеевке, будут отправлены на лечение в Самару. Тех, кому нужно специализированное лечение, направят в Москву

Около 60-70 военнослужащих из Самарской области, получивших ранения при ударе в Макеевке, будут отправлены на лечение в родной регион, рассказал губернатор области Дмитрий Азаров, сообщает Sova.info.

«Больница в Макеевке первая приняла наших земляков. Врачи, медсестры сделали все возможное, чтобы бойцы получили первую медицинскую помощь и как можно быстрее отправились в медицинские специализированные учреждения. Тех, кого пока транспортировать рано, мы навестили, поговорили, у всех настрой правильный — на полное выздоровление. Наши парни поправятся и еще много доброго и важного для страны сделают», — сказал Азаров.

По его словам, тех, кто нуждается в специализированном лечении, направят в том числе в Москву.

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил в телеграм-канале, что почти всех раненых уже перевели в другие регионы России. «И бойцы, и командиры вели себя геройски, они спасли много своих сослуживцев. И что важно — настрой у них боевой. Все как один рвутся отомстить за своих товарищей», — написал он.

Пушилин вместе с замминистра обороны России Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области посетил в больницах Ростовской области и ДНР военнослужащих, которые были ранены в Макеевке при обстреле американскими ракетами HIMARS.

В новогоднюю ночь украинские военные нанесли удар из системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей близ Макеевки. Два снаряда были перехвачены средствами ПВО, еще четыре — с осколочно-фугасной боевой частью — попали в здание, в котором находились российские военнослужащие, заявляло Минобороны. Ведомство утверждает, что погибли 89 военных, в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин. Азаров сообщал, что среди погибших — самарские мобилизованные.

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Основной причиной произошедшего министерство назвало «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника», что позволило украинским военным «запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».

Накануне врио главы ДНР отметил, что военнослужащие в Макеевке проявили «мужество и настоящее геройство», и сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение о награждении шестерых военнослужащих, которые спасали сослуживцев.

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Елена Чернышова
Денис Пушилин Макеевка Дмитрий Азаров
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