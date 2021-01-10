ЦИК Киргизии сообщила о лидерстве Жапарова на выборах президента

По предварительным данным, он набирает более 80% голосов. Следом идет Адахан Мадумаров с 6,58%, остальные 15 претендентов — от 0,08 до 2,13%. Жапаров в течение месяца руководил страной после октябрьских протестов

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента страны. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома, основанные на информации с электронных урн для голосования, передает Sputnik Кыргызстан.

По итогам обработки более чем 71% бюллетеней Жапаров набирает 80,65% голосов. Вторым идет Адахан Мадумаров с 6,58%, на третьем месте — Бабыржан Тольбаев с результатом в 2,13%. Остальные 14 кандидатов набрали от 0,08 до 1,51% голосов.

Окончательные итоги выборов подведут только после ручного пересчета всех бюллетеней.

Вместе с президентскими выборами в Киргизии проходил референдум о форме правления в стране. Граждане могли проголосовать за сохранение парламентской республики, возврат к президентской республике или против обоих вариантов.