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Политика ,  
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ЦИК Киргизии сообщила о лидерстве Жапарова на выборах президента

По предварительным данным, он набирает более 80% голосов. Следом идет Адахан Мадумаров с 6,58%, остальные 15 претендентов — от 0,08 до 2,13%. Жапаров в течение месяца руководил страной после октябрьских протестов

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента страны. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома, основанные на информации с электронных урн для голосования, передает Sputnik Кыргызстан.

По итогам обработки более чем 71% бюллетеней Жапаров набирает 80,65% голосов. Вторым идет Адахан Мадумаров с 6,58%, на третьем месте — Бабыржан Тольбаев с результатом в 2,13%. Остальные 14 кандидатов набрали от 0,08 до 1,51% голосов.

Окончательные итоги выборов подведут только после ручного пересчета всех бюллетеней.

В ЦИК Киргизии признали состоявшимся референдум о форме правления
Политика
Фото:Абылай Саралаев / ТАСС

Вместе с президентскими выборами в Киргизии проходил референдум о форме правления в стране. Граждане могли проголосовать за сохранение парламентской республики, возврат к президентской республике или против обоих вариантов.

ЦИК признала референдум состоявшимся, явка на 18:00 по местному времени (15:00 мск) составила более 33% при необходимом минимуме 30%. По предварительным данным, более 81% избирателей высказались за президентскую форму правления. За парламентскую проголосовали 10,5%.

В Киргизии начались досрочные выборы президента
Политика
Бишкек, Киргизия

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября сложил свои полномочия на фоне протестов в стране, начавшихся после парламентских выборов. Он заявил, что не хочет «остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан».

Спикер парламента Канатбек Исаев отказался занять пост временного президента, поэтому до новых выборов страну возглавлял Жапаров, назначенный премьер-министром Киргизии. В ноябре он сложил с себя эти полномочия, чтобы пойти на выборы президента.

Автор
Михаил Котляр
Киргизия выборы президент ЦИК
Материалы по теме
В ЦИК Киргизии признали состоявшимся референдум о форме правления
Политика
В Киргизии начались досрочные выборы президента
Политика
Жапаров сложил с себя полномочия и.о. президента Киргизии
Политика
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