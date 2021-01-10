Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Губернатор Ненецкого автономного округа заразился COVID-19 Общество, 17:45 «Спартак» продлил контракты с двумя чемпионами России Спорт, 17:41 ЦИК Киргизии сообщила о лидерстве Жапарова на выборах президента Политика, 17:38 Сборная России прервала рекордную серию без медалей. Реакция биатлонистов Спорт, 17:21 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 17:20 В ЦИК Киргизии признали состоявшимся референдум о форме правления Политика, 17:07 Васильев оценил шансы сборной по биатлону на медали в оставшейся гонке Спорт, 17:04 Метеоролог заявил о попавшем в турбулентность разбившемся Boeing Общество, 16:48 Путин и Макрон обсудили предстоящие переговоры по Нагорному Карабаху Политика, 16:44 Чепиков отреагировал на победу биатлонистов словами «даже не верилось» Спорт, 16:34 Фильмы, которые мы недооценили в 2020 году, но это еще можно исправить 16:31 В МЧС назвали возможную причину пожара в доме престарелых под Тюменью Общество, 16:27 Школы и детсады Подмосковья будут работать в очном режиме после каникул Общество, 16:16 Тренер сборной России сообщил о смерти отца биатлониста Логинова Спорт, 15:58
Протесты в Киргизии ,  
0 

В ЦИК Киргизии признали состоявшимся референдум о форме правления

Фото: Абылай Саралаев / ТАСС
Фото: Абылай Саралаев / ТАСС

В Киргизии признали состоявшимся референдум по определению формы правления в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

По данным комиссии, на 18:00 (15:00 по мск) явка избирателей на референдуме составила 33,08% (1 млн 178 тыс. 656 человек). Согласно закону, референдум признается состоявшимся в случае участия в нем не менее 30% избирателей.

Избиратели могут проголосовать за президентскую, парламентскую республику или против всех.

В Киргизии начались досрочные выборы президента
Политика
Бишкек, Киргизия

Вместе с референдумом в Киргизии проходят досрочные президентские выборы. На них проголосовали 33,13% избирателей, или 1 млн 180 тыс. 515 человек. Всего на пост главы государства претендуют 17 человек. Среди них Садыр Жапаров, занявший фоне протестов в стране должность исполняющего обязанности премьер-министра. После ухода в отставку президента Сооронбая Жээнбекова он стал временно исполняющим обязанности президента. В ноябре Жапаров сложил с себя полномочия, чтобы принять участие в выборах.

Захват парламента и отмена итогов выборов в Киргизии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В октябре в Киргизии состоялись парламентские выборы. Сторонники оппозиционных партий не согласились с их итогами, требуя проведения новых выборов и отставки властей. Протесты переросли в столкновения с силовиками. Протестующие захватили несколько административных зданий, в том числе здание парламента. ЦИК признала выборы в парламент несостоявшимися.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Киргизия Референдум
Материалы по теме
Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту Атамбаеву
Политика
В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса
Политика
Жапаров подал документы в ЦИК Киргизии для участия в выборах президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter