В ЦИК Киргизии признали состоявшимся референдум о форме правления

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В Киргизии признали состоявшимся референдум по определению формы правления в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

По данным комиссии, на 18:00 (15:00 по мск) явка избирателей на референдуме составила 33,08% (1 млн 178 тыс. 656 человек). Согласно закону, референдум признается состоявшимся в случае участия в нем не менее 30% избирателей.

Избиратели могут проголосовать за президентскую, парламентскую республику или против всех.

Вместе с референдумом в Киргизии проходят досрочные президентские выборы. На них проголосовали 33,13% избирателей, или 1 млн 180 тыс. 515 человек. Всего на пост главы государства претендуют 17 человек. Среди них Садыр Жапаров, занявший фоне протестов в стране должность исполняющего обязанности премьер-министра. После ухода в отставку президента Сооронбая Жээнбекова он стал временно исполняющим обязанности президента. В ноябре Жапаров сложил с себя полномочия, чтобы принять участие в выборах.