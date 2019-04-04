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Главой управления Кремля по Украине станет куратор ДНР и ЛНР
Исполняющим обязанности начальника управления президента по приграничному сотрудничеству после ухода Олега Говоруна станет Алексей Филатов, сообщили источники РБК. Он курирует в Кремле работу с Донбассом
Фото: Александр Кравченко / ТАСС

Глава управления по приграничному сотрудничеству администрации президента Олег Говорун покидает свой пост, сообщил «Коммерсантъ». Говорун написал заявление об отставке, подтвердили РБК три источника, близких к управлению. На сайте Кремля вечером в четверг Говорун продолжает числиться начальником управления.

Политика
Куратор Украины в администрации президента решил уйти из Кремля

По словам собеседников РБК, после отставки Говоруна его обязанности будет исполнять Алексей Филатов. Он несколько лет занимал в управлении пост главного советника, курировал отношения России с Южной Осетией. Его фамилия упоминалась в СМИ при визитах кремлевских чиновников в эту республику.

В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал куратором ДНР и ЛНР. До Филатова работу с Донбассом в Кремле курировал заместитель Говоруна Максим Поляков. Другими заместителем Говоруна по словам источников РБК, близких к Кремлю, является Денис Травин (курирует экономические вопросы взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией). Начальник департамента Владимир Владимиров занимается политическими вопросами в тех же республиках.

От «Золотого кольца» до куратора Украины

Покидающий управление Олег Говорун считается давним соратником помощника президента Владислава Суркова — они знакомы с 1990-х годов. «В свое время Говорун, когда только приехал в Москву, устроился простым официантом в ресторане «Золотое кольцо», что напротив МИДа. Тогда еще молодой менеджер МЕНАТЕПа Сурков каким-то образом его заметил на одной из презентаций в «Кольце», — говорил один из бывших коллег Говоруна в разговоре с «Известиями» в 2012 году. — Сурков увидел в официанте организаторские способности».

В 2000-х годах Говорун последовательно занимал посты замначальника главного территориального управления президента, замначальника управления президента по внутренней политике. В 2011 стал полпредом президента в ЦФО и вошел в Совбез. После перехода президента Дмитрия Медведева на пост премьера в 2012 году стал министром регионального развития. Тогда в правительстве работал Сурков, который в декабре 2011 стал вице-премьером, а в мае 2012 вице-премьером — руководителем аппарата правительства. Через несколько месяцев Говорун подал в отставку — после выговора за срыв подготовки предложений по ускорению развития Сибири и Дальнего Востока. Как сообщали тогда «Известия», причиной отставки стал конфликт Говоруна со своим заместителем Владимиром Коганом, бывшим совладельцем «Промстройбанка».

В сентябре 2013 года Сурков стал помощником президента и куратором украинского направления в Кремле. Через месяц Говоруна назначили начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

По семейным обстоятельствам

Источник «Коммерсанта» уточнил, что Говорун покинул должность по семейным обстоятельствам. О том, что Говорун хотел уйти еще в прошлом году, сказал также один из источников РБК, близких к Кремлю. Но два источника РБК, близких к управлению президента по приграничному сотрудничеству отметили, что у Кремля возникали претензии к работе по украинскому направлению.

2 октября президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству.

В результате реформы все сотрудники управления, в котором работали несколько десятков человек, были уведомлены о выводе за штат, около половины были уведомлены о необходимости искать новую работу, рассказывал тогда РБК близкий к Кремлю собеседник.

Штат управления снизился до 10 человек, говорит близкий к Кремлю источник РБК. Сократилось и количество еженедельных оперативных совещаний. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявлял, что реорганизация управления произошла по инициативе Суркова. Он называл три причины реформы управления: включение в понятие «приграничное сотрудничество» работы, связанной с геополитическими амбициями России, в том числе и за пределами СНГ, «рутинизацию» минского процесса и госстроительства в ДНР и ЛНР, и, наконец, сокращение прежнего длинного названия управления. Чеснаков опровергал наличие проблем в управлении, а сокращение части сотрудников связывал с тем, что что их на этом направлении больше, чем нужно на данном этапе.

Переезд в другой подъезд

По словам двух близких к управлению источников, кабинет Владислава Суркова сейчас находится в первом подъезде здания на Старой площади, а не подъезда 3Б, где размещается первые замглавы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко, помощник главы государства — начальник референтуры Дмитрий Калимулин и помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков. В подъезде 3Б раньше находился и кабинет Суркова.

В первом подъезде трудятся помощники президента Андрей Фурсенко и Андрей Белоусов, курирующие образование и экономику соответственно. Также в первом подъезде находятся кабинеты нескольких начальников управлений, в числе который кабинет начальника управления внутренней политики Андрея Ярина и начальника управления госслужбы и кадров Антона Федорова.​

Бывший сотрудник кремлевской администрации говорит, что переезд из 3Б «может считаться плохим аппаратным знаком», если он не связан с техническими причинами вроде ремонта.

Но собеседник, близкий к администрации президента, подтвердив, что Сурков переехал в первый подъезд, заметил лишь, что «там (в первом подъезде) кабинет больше»

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Галимова
Теги: Кремль, ДНР и ЛНР, ДНР, ЛНР
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