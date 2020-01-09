Уличные протесты и беспорядки в Абхазии. Что важно знать

В Абхазии оппозиция захватила здание президентской администрации, требуя отставки главы республики Рауля Хаджимбы. Он, в свою очередь, допустил введение чрезвычайного положения. Что вызвало кризис в республике — в материале РБК

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сухуме 9 января участники уличных протестных акций, вызванных в том числе недовольством оппозиции итогами осенних президентских выборов в республике, захватили здание президентской администрации. Протестующие требовали отставки главы республики Рауля Хаджимбы, победившего во втором туре с незначительным преимуществом.

Администрация президента Абхазии назвала действия протестующих попыткой госпереворота. Позднее митингующие переместились из здания президентского дворца в парламент, где ожидали встречи с его председателем Валерием Кварчией. По данным «Спутник-Абхазия», он был госпитализирован после специального заседания парламента.

Хаджимба, возглавляющий Абхазию с 2014 года, созвал экстренное заседание Совета безопасности республики. По его итогам абхазский лидер обнародовал заявление «с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации». «В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете безопасности», — говорится в заявлении президента республики.

Вечером 9 января пять депутатов парламента прибыли на госдачу президента на переговоры с Хаджимбой. «Мы намерены обсудить сложившуюся ситуацию в стране и меры по выходу из политического кризиса», — заявил глава парламентского комитета по обороне и нацбезопасности Илья Гуния. Депутаты передали президенту все требования митингующих, передает «Спутник» со ссылкой на парламентария Леонида Чамагуа. По его словам, Хаджимба сказал депутатам, что будет думать, как разрядить ситуацию. Он отказался уходить в отставку, но заявил о готовности к переговорам с оппозицией. Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к Хаджимбе с призывом о его отставке с поста президента республики для стабилизации обстановки.