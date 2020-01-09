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Уличные протесты и беспорядки в Абхазии. Что важно знать
В Абхазии оппозиция захватила здание президентской администрации, требуя отставки главы республики Рауля Хаджимбы. Он, в свою очередь, допустил введение чрезвычайного положения. Что вызвало кризис в республике — в материале РБК
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сухуме 9 января участники уличных протестных акций, вызванных в том числе недовольством оппозиции итогами осенних президентских выборов в республике, захватили здание президентской администрации. Протестующие требовали отставки главы республики Рауля Хаджимбы, победившего во втором туре с незначительным преимуществом.

Администрация президента Абхазии назвала действия протестующих попыткой госпереворота. Позднее митингующие переместились из здания президентского дворца в парламент, где ожидали встречи с его председателем Валерием Кварчией. По данным «Спутник-Абхазия», он был госпитализирован после специального заседания парламента.

Хаджимба, возглавляющий Абхазию с 2014 года, созвал экстренное заседание Совета безопасности республики. По его итогам абхазский лидер обнародовал заявление «с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации». «В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете безопасности», — говорится в заявлении президента республики.

Вечером 9 января пять депутатов парламента прибыли на госдачу президента на переговоры с Хаджимбой. «Мы намерены обсудить сложившуюся ситуацию в стране и меры по выходу из политического кризиса», — заявил глава парламентского комитета по обороне и нацбезопасности Илья Гуния. Депутаты передали президенту все требования митингующих, передает «Спутник» со ссылкой на парламентария Леонида Чамагуа. По его словам, Хаджимба сказал депутатам, что будет думать, как разрядить ситуацию. Он отказался уходить в отставку, но заявил о готовности к переговорам с оппозицией. Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к Хаджимбе с призывом о его отставке с поста президента республики для стабилизации обстановки.

Из-за чего начались протесты

  • 9 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии рассматривала иск оппозиционного политика и участника последних президентских выборов Алхаса Квицинии о признании недействительными их итогов. Выборы прошли в два тура; во втором, состоявшемся 8 сентября, Квициния уступил Хаджимбе с разрывом менее 2% (46,19% против 47,38%). Президент России Владимир Путин 10 сентября поздравил Хаджимбу с переизбранием. Затем Квициния подал иск о признании итогов голосования незаконными. По его мнению, в соответствии с законом «О выборах президента Абхазии» Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно Квициния и пункт «против всех». Согласно закону победителем во втором туре считается кандидат, набравший больше голосов «за», чем было подано «против». При этом в законе не уточняется, считаются ли голоса «против всех» поданными против победителя.
  • На момент начала протестов кассационная коллегия еще заседала; она затем объявила об удовлетворении ходатайства адвоката истца Инги Габелая об отводе судьи Романа Кварчии (у него истек срок полномочий, а дальнейшее его пребывание в должности судьи напрямую зависит от действующего президента, а также от члена Квалификационной коллегии судей от исполнительной власти Дмитрия Шамбы, который в данном судебном процессе представляет интересы ЦИК республики). Когда суд соберется в следующий раз, чтобы принять решение по существу иска, неизвестно — для продолжения разбирательства должен быть сформирован новый состав судей.
  • Алхас Квициния в разговоре с РБК предположил, что действия протестующих, в частности захват президентской администрации в Сухуме, увеличили шансы на пересмотр итогов выборов. На решение коллегии об отводе судьи повлияли действия оппозиции, согласен главный редактор местной газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. «В Абхазии, где демократия далека от буквы и духа закона, такие решения не принимаются в отрыве от политической ситуации», — сказал он РБК.

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Еще одной причиной протестов является скандал вокруг убийства криминальных авторитетов Астамура Шамбы и Алхаса Авидзбы. В конце ноября прошлого года они были застрелены в ресторане на набережной Сухума. При этом погибла официантка Доминика Акиртава, еще два человека были ранены. Нападавших, по версии следствия, было не меньше четырех человек. Сейчас по обвинению в убийстве задержаны трое, один из них — Дато Ахалая — предположительно, является охранником Хаджимбы. Убийство уже стало причиной отставок в силовом блоке страны, своих постов лишились, в частности, глава МВД Абхазии Гарри Аршба и генеральный прокурор республики Зураб Ачба.

Кто организовал протесты

  • Одним из главных организаторов нынешних протестов в Сухуме является Ахра Авидзба — участник конфликта в Донбассе (командир бригады армии ДНР) и родственник убитого Алхаса Авидзбы.
  • К протестам 9 января призывали также две оппозиционные партии республики — «Амцахара» и «Единая Абхазия». Однако они предлагали недовольным не штурмовать президентский дворец, а собраться у здания кассационной коллегии. Именно от партии «Амцахара» баллотировался в президенты Алхас Квициния. В разговоре с РБК он подчеркнул, что его партия призывала людей не выходить на улицы, а собраться у суда.

Фавориты последних президентских выборов в Абхазии

Рауль Хаджимба возглавляет Абхазию с 2014 года. До войны в Абхазии в 1992–1993 годах Хаджимба работал в горотделе КГБ, во время военных действий служил в руководстве разведки. В конце 1990-х возглавил Службу безопасности республики и стал вице-премьером. В 2003–2004 годах был премьером Абхазии. До победы на выборах 2014 года трижды баллотировался в президенты. Главой республики он был избран после того, как весной 2014 года в Сухуме начались беспорядки и его предшественник Александр Анкваб ушел в отставку. Алхас Квициния также участник войны в Абхазии в начале 1990-х годов, награжден медалью за отвагу. С 2005 по 2014 год работал заместителем главы администрации Сухума. С 2015 года он возглавляет оппозиционную партию «Амцахара», изначально объединявшую участников войны.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Абхазия, Рауль Хаджимба, протесты
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