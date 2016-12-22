Избирательный штаб Путина возглавили врач, педагог и глава КамАЗа

Владимир Путин открыл свой предвыборный штаб в Москве. Его сопредседателями стали глава «Сириуса», руководитель Центра им. Рогачева и гендиректор КамАЗа. Зачем предвыборному штабу самовыдвиженца три сопредседателя, выяснял РБК

Владимир Путин и Елена Шмелева (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Вечером 10 января Владимир Путин публично открыл первое заседание своего предвыборного штаба в Гостином Д​​воре, сообщает «РИА Новости». Сопредседателями штаба стали глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, глава медицинского Центра им. Димы Рогачева, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев, а также гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

Как и анонсировали источники РБК, пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина станет политический обозреватель ВГТРК, автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов. Он был назначен​ пресс-секретарем штаба, поскольку президент знает его лично, Кондрашов снимал фильмы с участием главы государства и является профессионалом в своем деле, пояснил РБК федеральный чиновник.

«Хотел бы попросить вас и всех, кто будет заниматься этой работой штабной, действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая. И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений», — заявил Путин на встрече с сопредседателями.

15 января будет открыт сайт кандидата Путина, его презентует Елена Шмелева, сказал РБК источник в штабе.

Как рассказал ТАСС Александр Румянцев, сопредседатели предвыборного штаба на встрече передали Путину первую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты, куда вошли 264 человека. Он отметил, что список серьезно изменился по сравнению с предвыборной кампанией 2012 года.

Сопредседатели будут работать в штабе «на общественных началах». Руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева ушла в отпуск, сейчас ее обязанности исполняет руководитель центра образовательных программ фонда «Талант и успех» Алексей Турчин, сообщили РБК в пресс-службе фонда. Представитель КамАЗа сказал РБК, что Сергей Когогин не будет совмещать работу в предвыборном штабе и на КамАЗе. На деятельность автоконцерна это не повлияет, добавил он.​

Александр Румянцев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Кто такой Сергей Когогин Сергей Когогин с июня 1999 года — член совета директоров КамАЗа, с апреля 2002 года он занимает должность гендиректора автоконцерна. С января 2006 года по настоящее время возглавляет Объединение автопроизводителей России. До прихода в КамАЗ Когогин работал в правительстве Татарстана, был депутатом регионального парламента. КамАЗ — градообразующее предприятие Набережных Челнов. Входит в госкорпорацию «Ростех», которая является его крупным акционером (49,9%). Уставный капитал КамАЗа — 35,36 млрд руб. За девять месяцев 2017 года чистая прибыль КамАЗа по РСБУ составила 2,98 млрд​ руб. (увеличилась в 11 раз), выручка — 94,52 млрд руб. (+33,1%). Елена Шмелева и «Сириус» Всероссийский центр по работе с талантливыми детьми «Сириус» создан по инициативе Путина. Президент входит в его ​​попечительский совет. Создатель центра — образовательный фонд «Талант и успех», зарегистрированный в 2014 году. Елену Шмелеву на должность главы фонда Путин пригласил сам. Елене Шмелевой 47 лет, она кандидат социологических наук, преподавала на журфаке СПбГУ, была деканом Высшей школы управления и инноваций МГУ. В середине 2000-х возглавляла аналитическое управление ЦИК «Единой России». Среди учредителей фонда — давний знакомый Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, ставший известным после публикации материалов о панамских офшорах: он является бенефициаром компаний, владевших пакетами КамАЗа и АвтоВАЗа, одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл». Больница имени мальчика Димы Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава открыт в 2005 года на основе Научно-исследовательского института детской гематологии. Его созданию способствовал Владимир Путин, который 7 августа 2005 года посетил больного лейкозом 12-летнего Диму Рогачева в Российской клинической детской больнице. Врачи рассказали президенту о необходимости построить в России большую современную клинику для детей с онкологическими заболеваниями. Имя Димы Рогачева больница получила в 2011 году. Центр сотрудничает с 11 благотворительными фондами, в том числе с фондом Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» и ф​​ондом Константина Хабенского. В 2017 году фонд получил из федерального бюджета 1,2 млрд руб. В 2016-м — 3,1 млрд руб. Александру Румянцеву 70 лет. Он академик РАН, глава Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева и главный внештатный детский гематолог Минздрава. Румянцев был одним из организаторов программы «Дети Чернобыля».

Трехглавый штаб

Логика выбора сопредседателей штаба заключается в том, что все они руководят проектами, которые так или иначе можно назвать проектами Путина, рассказал РБК источник в штабе президента. Детский образовательный центр «Сириус» в Сочи и Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева создавались по инициативе Путина, много внимания президент всегда уделял и КамАЗу, говорит собеседник РБК. Глава государства лично знает всех троих сопредседателей штаба, добавил собеседник в штабе.

Еще один важный аспект, по словам источника, заключается в том, что сопредседатели штаба представляют важные направления: Шмелева — образование, Румянцев — медицину и науку, Когогин — промышленность. «Организации, которыми они руководят, — успешные. КамАЗ — это лучшие грузовики, которые побеждают в международных ралли, «Сириус» — продвижение талантливых детей, Центр им. Дмитрия Рогачева — передовые технологии по лечению детских онкологических заболеваний», — перечисляет собеседник. КамАЗ, «Сириус» и Центр им. Дмитрия Рогачева находятся в разных точках страны, отметил источник. Сопредседатели олицетворяют не только разные сферы, но и разные регионы России, резюмировал собеседник РБК.

«Наличие нескольких сопредседателей позволяет ввести в кампанию больше лидеров общественного мнения и создать ощущение поддержки со стороны разных групп, широкой коалиции. С другой стороны, это позволит избежать фокуса только на одной фигуре, она не перетянет внимание на себя (на выборах президента 2012 года председателем публичного штаба Путина был Станислав Говорухин. — ​РБК)», — считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его мнению, присутствие Шмелевой среди лидеров штаба символизирует устремленность в завтрашний день. «Это тот самый «образ будущего», который сейчас пытается создавать Кремль, чтобы не было ощущения старения системы», — заключил эксперт. «Анонс выдвижения в президенты Владимира Путина перед рабочими на заводе ГАЗа и работа с детьми весь год не были случайными», — сказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов.

​Член центрального штаба ОНФ и избирательного штаба Путина в 2012 году Иван Мохначук уверен, что при решении назначить трех руководителей штаба Путин опирался на модель работы Общероссийского народного фронта, у которого тоже несколько сопредседателей. «Александр Румянцев — знаменитый врач, который пользуется большим авторитетом в медицинских кругах и у родителей, Елена Шмелева — энергичная молодая женщина, признанный лидер в воспитании детей, проведении и подготовки мероприятий, Сергей Когогин руководит одним из столпов промышленности России», — объяснил Мохначук выбор сопредседателей.

Кто возглавлял предвыборные штабы Путина Перед выборами 2000 года штаб Владимира Путина возглавил будущий президент и премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда он занимал пост заместителя главы администрации президента, но для участия в предвыборной кампании взял отпуск. В 2004 году предвыборный штаб Путина вновь возглавлял другой заместитель главы администрации, Дмитрий Козак. Сегодня он курирует вопросы, связанные с Крымом, в должности заместителя главы правительства. Перед выборами 2012 года избирательный штаб возглавил сопредседатель Общероссийского народного фронта — режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин.

Сергей Когогин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Чем займется штаб

Штаб в Гостином Дворе занимается непосредственно публичной деятельностью, отмечает политконсультант Дмитрий Фетисов. В это направление входит организация официальных мероприятий с участием кандидата, публичная работа со СМИ, обращениями граждан и так далее.

По словам Фетисова, другой штаб президента — технологический — находится в тени и выполняет сугубо технические функции, хотя и является более важным для кампании. «Разработка стратегии и тактики кампании, контроль за ее ходом, оперативное технологическое реагирование на события, связанные с кампанией», — перечислил эксперт функционал теневого штаба. В публичный штаб входят номинальные фигуры, а теневым штабом руководят чиновники и политтехнологи, но эта информация скрывается, чтобы избежать критики за использование админресурса и задействование в кампании госаппарата, объяснил Миронов.

Публичный штаб является дополнением к курирующей выборы властной вертикали, но он не может быть несущей конструкцией кампании — это нормальная ситуация в существующих реалиях, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

На большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года, отвечая на вопрос о руководителе штаба, Путин сказал, что в Кремле пока не могут прийти «к единому решению» о кандидатуре на пост главы штаба. Президент отметил, что эта должность «техническая», но он «хотел бы видеть в этой роли людей ​​авторитетных, известных в стране и которые искренне поддерживают (нынешнюю) политику». На той же конференции Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец (в 2012 году он баллотировался на пост главы государства от «Единой России»).

26 декабря прошло собрание инициативной группы по выдвижению Путина в президенты. Мероприятие состоялось в павильоне на ВДНХ, где проходит выставка под патронатом епископа Тихона (Шевкунова) «Россия — моя история».

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина начался по всей России 5 января — им занялись представители «Единой России», ОНФ и организации «Волонтеры Победы». 5 января точки сбора были открыты в 15 городах России, в числе которых Омск, Хабаровск, Севастополь и Томск, рассказывала РБК глава «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.