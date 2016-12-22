Путин собрал в избирательный фонд больше прочих кандидатов вместе взятых

По данным ЦИК, в избирательный фонд действующего президента России уже поступило более 400 млн руб., из которых около 13,5 млн руб. уже потрачено

Владимир Путин во время подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В избирательный фонд президента России Владимира Путина, решившего принять участие в очередных выборах главы государства, уже поступило более 400 млн руб., сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

По данным на 5 января 2018 года, в фонде числилось чуть более 400,03 млн руб., что больше, чем у всех остальных кандидатов на пост президента вместе взятых. В общей сложности в избирательные фонды 13 кандидатов, успевших открыть свои счета, поступило более 656 млн руб.

Большую часть средств, поступивших на счет Путина, внесли юридические лица, потратившие на эти цели в общей сложности 400 млн руб. Наиболее крупные взносы сделали партия «Единая Россия» и Краснодарский фонд регионального сотрудничества, а также Московский, Свердловский и Татарстанский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (ФПРСР), вложившие в фонд президент по 28 млн руб., что является максимально разрешенным законом взносом. По 25 млн руб. внесли Кемеровский ФПРСР и Московский областной фонд регионального развития, по 24 млн руб. — Красноярский и Кировский ФПРСР, по 21 млн руб. — Санкт-Петербургский фонд развития и Тюменский ФПРСР, от 2 млн до 15 млн руб. — аналогичные фонды из Тулы, Курска, Самары и других городов и регионов.

Ранее источники РБК сообщали, что основными спонсорами избирательной кампании Путина станут бывшие региональные фонды поддержки «Единой России», а ныне региональные фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. По данным источников, решение о направлении на пополнение избирательного фонда Путина части средств, оставшихся в этих фондах к концу 2017 года, было принято на встрече их руководителей, состоявшейся 18 декабря в Москве.

Пожертвование в фонд Путина, сделанное физическим лицом на сумму более 20 тыс. руб., в данных ЦИК учтено лишь одно. Из собранных денег на избирательную кампанию Путина, по данным ЦИК, уже потрачено свыше 13,4 млн руб.

Среди остальных кандидатов лидером по объему собранных средств стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в избирательном фонде которого скопилось чуть больше 200 млн руб.

Остальные кандидаты собрали пока намного меньше: Борис Титов — 20,7 млн руб., Ксения Собчак — 19,44 млн руб., Григорий Явлинский — 15 млн руб., Максим Сурайкин — 450 тыс. руб., Владимир Михайлов — 200 тыс. руб., Станислав Полищук — 110 тыс. руб., Роман Худяков — 100 тыс. руб., Екатерина Гордон — 50 тыс. руб., Сергей Бабурин — 30 тыс. руб., Эльвира Агурбаш — 8 тыс. руб., Павел Грудинин — 1066 руб.

Максимальная сумма расходов кандидата на проведение им избирательной кампании из средств его избирательного фонда по закону не может превышать 400 млн руб. Фонды могут формироваться за счет средств самого кандидата (не более 10% максимальной суммы расходов), средств партии, от которой он идет на выборы (не более 50%), и пожертвований физических и юридических лиц (не более 1,5 и 7% соответственно).

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. 7 января Центризбирком завершил прием документов у самовыдвиженцев, кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный к выборам допущен не был. В качестве причины отказа Центризбирком указал непогашенную судимость оппозиционера по «делу «Кировлеса».