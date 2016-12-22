Пресс-секретарем штаба Путина станет автор фильма про Крым

Пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина станет политический обозреватель ВГТРК, автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов, рассказали источники РБК

Андрей Кондрашов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Человек из ВГТРК

Пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина, который официально откроется в среду, 10 января, станет политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. Об этом РБК рассказали два источника в штабе.



Андрей Кондрашов вел программу «Вести недели», в 2016 году был назначен директором дирекции программы. Кондрашов — автор нескольких документальных фильмов, в числе которых фильм «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года в Крыму.



Сам Кондрашов не ответил на звонок РБК.

Без руководителя

В штабе главы государства не будет одного руководителя, рассказали РБК источники в штабе. Вместо этого будут несколько сопредседателей, такой вариант обсуждался с самого начала, уточнил один из них. Ранее о том, что во главе штаба президента не будет единого руководителя, сообщил «Дождь».

Одним из сопредседателей штаба Путина станет руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, сказали два источника РБК в штабе.



Предвыборный штаб Владимира Путина расположится в Гостином дворе, об этом во вторник, 9 января, рассказали источники РБК. Помещения для штаба подготовлены, часть будущих сотрудников уже заняли их, уточнял один из источников РБК.



О том, что штаб заработает «в ближайшее время», журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



На выборах президента в 2012 году штаб Владимира Путина располагался в здании мэрии Москвы на Новом Арбате, 36. Возглавлял его режиссер Станислав Говорухин.



Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. О том, что на выборы он пойдет именно в таком качестве, Путин объявил на ежегодной пресс-конференции. «Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне, и вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан», — сказал Путин.

Сбор подписей

Сбор подписей в его поддержку начался 5 января. Занимаются этим процессом представители «Единой России», ОНФ и организации «Волонтеры победы».



5 января точки сбора подписей были открыты в 15 городах России, в числе которых Омск, Хабаровск, Севастополь, Томск, рассказывала РБК глава волонтерской организации «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова.



В понедельник, 8 января, ЦИК опубликовала сведения о поступлении средств в избирательный фонд кандидатов. Согласно данным Центризбиркома, избирательный фонд Путина уже полностью заполнен (его максимально допустимый размер — 400 млн руб.).



Спонсорами кампании Путина, как ранее сообщал РБК, стали бывшие фонды поддержки «Единой России», которые были преобразованы в фонды поддержки регионального сотрудничества и развития в 2015–2016 годах.​