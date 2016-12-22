Предвыборный штаб Путина разместится в Гостином Дворе

Предвыборный штаб Владимира Путина будет размещаться в Гостином Дворе, рассказали источники РБК. О создании штаба будет объявлено в ближайшие дни

Владимир Путин в Гостином Дворе (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Избирательный штаб Владимира Путина расположится в Гостином Дворе, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю. Помещения для штаба подготовлены, часть будущих сотрудников уже заняли их, уточняет один из источников РБК.

О том, что штаб заработает «в ближайшее время», журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На момент публикации он не ответил на вопрос РБК, действительно ли штаб разместится в Гостином Дворе.

Многофункциональный комплекс «Гостиный Двор» (Ильинка, 4) принадлежит городу и находится в оперативном управлении ГБУК города Москвы «МВО «Манеж». Арендатором Гостиного Двора является торговый дом «Шатер» Михаила Хубутии. Здание является историческим памятником.

На выборах президента в 2012 году штаб Владимира Путина располагался в здании мэрии Москвы на Новом Арбате, 36. Возглавлял его режиссер Станислав Говорухин.

Кто возглавит штаб на этих выборах, официально пока не сообщалось. Сам глава государства на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года, отвечая на вопрос о руководителе штаба, заявил, что «окончательного решения нет». Путин уточнил, что в Кремле пока не могут прийти «к единому решению». Несмотря на то что должность штаба «техническая, конечно», президент сказал, что «хотел бы, чтобы это были люди авторитетные, известные в стране и которые искренне поддерживают (нынешнюю) политику».

Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. О своем самовыдвижении он объявил на ежегодной пресс-конференции. «Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне, и вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан», — сказал Путин.

Сбор подписей в его поддержку начался 5 января. Занимаются сбором подписей представители «Единой России», ОНФ и организации «Волонтеры Победы».

5 января точки сбора подписей были открыты в 15 городах России, в числе которых Омск, Хабаровск, Севастополь и Томск, рассказывала РБК глава волонтерской организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В понедельник, 8 января, ЦИК опубликовала сведения о поступлении средств в избирательный фонд кандидатов. Согласно данным Центризбиркома, избирательный фонд Путина уже полностью заполнен (максимально допустимый законом размер фонда — 400 млн руб.).

Спонсорами кампании Путина, как ранее сообщал РБК, стали региональные фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. Это бывшие фонды поддержки «Единой России», которые были преобразованы в фонды поддержки регионального сотрудничества и развития в 2015–2016 годах.