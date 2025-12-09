Трамп не признал обновленную стратегию безопасности США выгодной России

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отказался признать обновленную стратегию нацбезопасности США выгодной для России. Об этом он заявил в интервью Politico. Американский лидер подчеркнул, что хочет видеть Европу сильной.

«Вот мой подход к Европе: я хочу видеть сильную Европу», — ответил республиканец на утверждение журналистки о том, что изложенные в стратегии пункты «видения Трампа для Европы» могут быть положительно встречены российской стороной.

Материал дополняется