Трамп не признал обновленную стратегию безопасности США выгодной России
Президент США Дональд Трамп отказался признать обновленную стратегию нацбезопасности США выгодной для России. Об этом он заявил в интервью Politico. Американский лидер подчеркнул, что хочет видеть Европу сильной.
«Вот мой подход к Европе: я хочу видеть сильную Европу», — ответил республиканец на утверждение журналистки о том, что изложенные в стратегии пункты «видения Трампа для Европы» могут быть положительно встречены российской стороной.
Материал дополняется
