Трамп назвал переговорную позицию России сильнее украинской

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Позиция России в переговорах по мирному урегулированию по Украине сильнее, чем у представителей Киева, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.

«Ну насчет этого нет сомнений. У России», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Американский лидер также назвал российско-украинский конфликт «большой проблемой для Европы», с которой она, по его мнению, плохо справляется.

В ходе интервью Трамп призвал к проведению президентских выборов на Украине и отметил красоту Крыма, ставшего частью России по итогам проведенного на полуострове в 2014 году референдума.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер ранее заявил, что Трамп оценивает возможности давления как на Киев, так и на Москву, стремясь продвинуть переговоры по урегулированию конфликта. По его словам, администрация добилась заметного прогресса, однако президент США может отказаться от сделки, если посчитает ее нереализуемой.

По информации Axios, Белый дом усиливает давление на украинского лидера Владимира Зеленского, добиваясь согласия Киева на новый вариант американского мирного плана. Обновленное предложение предусматривает более жесткие условия, включая вопросы территорий и контроль над Запорожской АЭС.

Украина тем временем готовит собственный план из 20 пунктов, исключив из него позиции, которые считает неприемлемыми. Одной из наиболее сложных тем остается статус территорий.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что регионы Донбасса в любом случае будут находиться под контролем России.