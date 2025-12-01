CNN узнал, что США обсудили с Украиной фактический отказ от НАТО

Один из обсуждаемых вариантов предполагает, что Украина де-факто не сможет войти в НАТО по договоренности, которую должны будут согласовать непосредственно члены альянса и Россия. Москва настаивает на внеблоковом статусе Киева

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Представители США и Украины на переговорах во Флориде обсудили сценарий, при котором Украина фактически лишится возможности присоединиться к НАТО, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Отказ Украины от вступления в альянс — один из наиболее «проблемных аспектов» первоначального мирного предложения США из 28 пунктов, отмечает CNN. По словам источника, один из возможных сценариев предусматривает, что Украина де-факто не сможет присоединиться к НАТО по договоренности, которую будет необходимо согласовать непосредственно членам НАТО и российской стороне.

Собеседник CNN подчеркнул, что Украину не будут заставлять отказываться от стремления стать членом НАТО «официально, в юридическом смысле». «Но если США захотят договориться о чем-то с Россией в двустороннем порядке или если Россия захочет получить от НАТО какие-то многосторонние гарантии, Украина не будет вовлечена в этот процесс», — пояснил источник.

Окончательное решение по этому «деликатному компромиссу» остается за президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнул источник. При этом CNN не исключает, что такое условие мирного соглашение не поддержат остальные члены альянса. Власти США ранее неоднократно отвергали эту идею.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, стремление в блок прописано тезисом в ее Конституции. Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Киева входят в число условий мирного урегулирования, которые в июне 2024 года озвучил президент Владимир Путин.

Встреча во Флориде стала продолжением нового раунда переговоров, начавшихся с плана США по достижению мира. С американской стороны во встрече участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Украинскую делегацию, возглавляемую секретарем СНБО Рустемом Умеровым, представили сотрудники МИДа и разведки.

Источник CNN назвал встречу «шагом вперед». «Было бы преждевременно говорить, что мы все окончательно решили, поскольку многое еще предстоит сделать. Но встреча была очень предметной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений обсуждались подробно», — добавил он.