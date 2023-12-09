Финляндия начала предварительное следствие по делу экс-командира «Русича»

Финляндия проводит предварительное расследование в отношении экс-командира ДШРГ «Русич» Тордена, чтобы принять решение о возбуждении дела. Хельсинки отказались выдать его Киеву, где его обвиняют в «террористических преступлениях»

Воислава Торден (Фото: dshrg_rusich / VK)

Национальное бюро расследований Финляндии проводит предварительное следствие по делу бывшего командира диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского), сообщил Yle заместитель генерального прокурора Юкка Раппе.

Расследование проводится под руководством Генпрокуратуры. В досье содержатся документы с аргументами в пользу экстрадиции Тордена на Украину, а также причины для подозрений в совершении им в этой стране «террористических преступлений».

На основе результатов этого расследование Раппе примет решение о начале досудебного следствия в отношении Тордена в Финляндии по обвинению в «террористических преступлениях». Если понадобятся дополнительные разъяснения, их запросят у Украины. «Это решение будет принято мной, когда будут получены достаточные разъяснения. Надеюсь, они будут у нас в начале недели», — сказал он.

Yle отмечает, что по закону в Финляндии может проводиться досудебное расследование по подозрениям в совершенных за рубежом преступлениях, если это целесообразно по «следственным причинам и осуществлению уголовной ответственности». При этом, если финские власти будут проводить его в отношении Тордена, это станет первым случаем, когда фигурантом расследования станет не гражданин Финляндии, а предполагаемые преступление не совершены на ее территории.

В таких случаях решение о возбуждении уголовного дела, согласно финскому законодательству, принимает Офис генерального прокурора.

Финские пограничники задержали Воислава Тордена 20 июля, заподозрив его в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. После этого, 15 августа, Украина обратилась к Финляндии с просьбой экстрадировать Тордена. Украинские власти обвиняют его в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Финская полиция 23 августа сообщила российскому посольству об изменении Тордену меры пресечения и его переводе в тюрьму Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции.

ДШРГ «Русич», в свою очередь, потребовала выдать Тордена российской стороне, предупредив, что до тех пор «прекращает выполнение любых боевых задач».

Накануне Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать его на Украину, постановив, что если выдать его украинской стороне, он будет содержаться в ненадлежащих условиях, что противоречит Конституции Финляндии и Конвенции о защите прав человека. Ilta-Sanomat писала, что Тордена могут выдворить из страны.