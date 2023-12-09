 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Финляндия начала предварительное следствие по делу экс-командира «Русича»

Финляндия начала предварительное расследование по делу экс-командира «Русича»
Сюжет
Военная операция на Украине
Финляндия проводит предварительное расследование в отношении экс-командира ДШРГ «Русич» Тордена, чтобы принять решение о возбуждении дела. Хельсинки отказались выдать его Киеву, где его обвиняют в «террористических преступлениях»
Воислава Торден
Воислава Торден (Фото: dshrg_rusich / VK)

Национальное бюро расследований Финляндии проводит предварительное следствие по делу бывшего командира диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского), сообщил Yle заместитель генерального прокурора Юкка Раппе.

Расследование проводится под руководством Генпрокуратуры. В досье содержатся документы с аргументами в пользу экстрадиции Тордена на Украину, а также причины для подозрений в совершении им в этой стране «террористических преступлений».

На основе результатов этого расследование Раппе примет решение о начале досудебного следствия в отношении Тордена в Финляндии по обвинению в «террористических преступлениях». Если понадобятся дополнительные разъяснения, их запросят у Украины. «Это решение будет принято мной, когда будут получены достаточные разъяснения. Надеюсь, они будут у нас в начале недели», — сказал он.

Yle отмечает, что по закону в Финляндии может проводиться досудебное расследование по подозрениям в совершенных за рубежом преступлениях, если это целесообразно по «следственным причинам и осуществлению уголовной ответственности». При этом, если финские власти будут проводить его в отношении Тордена, это станет первым случаем, когда фигурантом расследования станет не гражданин Финляндии, а предполагаемые преступление не совершены на ее территории.

В таких случаях решение о возбуждении уголовного дела, согласно финскому законодательству, принимает Офис генерального прокурора.

Финляндия отказалась передать Украине экс-командира «Русича»
Политика
Воислав Торден (Ян Петровский)

Финские пограничники задержали Воислава Тордена 20 июля, заподозрив его в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. После этого, 15 августа, Украина обратилась к Финляндии с просьбой экстрадировать Тордена. Украинские власти обвиняют его в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого

Финская полиция 23 августа сообщила российскому посольству об изменении Тордену меры пресечения и его переводе в тюрьму Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции.

ДШРГ «Русич», в свою очередь, потребовала выдать Тордена российской стороне, предупредив, что до тех пор «прекращает выполнение любых боевых задач».

Накануне Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать его на Украину, постановив, что если выдать его украинской стороне, он будет содержаться в ненадлежащих условиях, что противоречит Конституции Финляндии и Конвенции о защите прав человека. Ilta-Sanomat писала, что Тордена могут выдворить из страны.

Торден находится под санкциями ЕС, США и Великобритании. Американский Минфин в обоснованиях называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 годах, и военных действиях, продолжающихся на Украине с февраля 2022 года, и связывал ее с ЧВК «Вагнер» и «Союзом добровольцев Донбасса».

Ян Петровский в молодости много лет жил в Норвегии, где известен своими крайне правыми взглядами. Он, в частности, был участником праворадикальной антимигрантской группы «Солдаты Одина», передавал MTV3. По данным норвежской телекомпании NRK, Петровский также воевал в Сирии на стороне Дамаска.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Финляндия предварительное расследование
Материалы по теме
Задержанный в Финляндии командир «Русича» обратился в посольство России
Политика
Финляндия пересмотрит правила выдачи ВНЖ из-за командира «Русича»
Политика
Ilta-Sanomat узнала, что экс-командира «Русича» могут выдворить из страны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Рада одобрила в первом чтении штрафы за нарушение комендантского часа Политика, 21:57
Финляндия начала предварительное следствие по делу экс-командира «Русича» Политика, 21:51
В Симферополе произошел взрыв самодельной бомбы Общество, 21:50
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 21:47
«Зенит» одержал победу и сместил «Краснодар» с первого места в РПЛ Спорт, 21:45
Захарян отметился первым результативным действием за «Реал Сосьедад» Спорт, 21:33
WSJ узнала об иске «Волги-Днепр» к властям Канады из-за санкций Бизнес, 21:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:24
«Црвена Звезда» побила державшийся 58 лет рекорд «Реала» Спорт, 21:20
Медведев обвинил Шольца в «изворачивании» после слов о росте цен на газ Политика, 21:13
ЕС договорился разработать первый в мире свод правил по ИИ Технологии и медиа, 21:04
Цифровой двойник человека, термояд и кванты: какие планы у ученых РБК и Росатом, 21:01
Сборная дивизиона Тарасова стала вторым финалистом Матча звезд КХЛ Спорт, 20:56
В Домодедово на время пропало электричество Общество, 20:53