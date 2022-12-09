В ДНР сообщили о погибших при обстреле центра Донецка
Центр Донецка подвергся обстрелу, есть попадания в многоквартирные и частные жилые дома, по предварительным данным, есть жертвы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) во «ВКонтакте».
В результате обстрела снаряды попали в торговые павильоны Центрального рынка Донецка, жилые дома по ул. 50 лет СССР, Школьному бул. и бул. Шевченко, а также пр. Ватутина.
«По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения», — сказано в сообщении.
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