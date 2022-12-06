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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших после обстрела ВСУ в Донецке выросло до 19 человек

Пушилин: число пострадавших в Донецке после обстрелов ВСУ выросло до 19 человек
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Донецке после обстрелов ВСУ пострадали 19 человек. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«Только сегодня противник выпустил по республике более 130 боеприпасов различного калибра, включая РСЗО «Град». Украинские снаряды унесли четыре жизни, ранены 19 наших земляков», — написал Пушилин.

Он также уточнил, что накануне жертвами обстрелов стали 13 жителей ДНР. Четыре человека погибли, десять ранены. Как отмечает Пушилин, обстрелы ВСУ — «варварские, веерные, без конкретных целей — под огнем жилые кварталы, школы, детские сады, храмы».

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об обстреле центра города. По предварительным данным, мэр заявлял о гибели шести мирных жителей и подтвердил гибель при обстреле депутата Народного совета ДНР Марии Пироговой. Мэр также писал о повреждении гражданской инфраструктуры, в том числе и дворца спорта. По словам Кулемзина, город обстреливали из РСЗО «Град».

Теги
Денис Пушилин Донецк обстрел
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Сумма
Срок
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0
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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