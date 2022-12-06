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Военная операция на Украине ,  
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В Донецке обстреляли центр города и дворец спорта

В Донецке обстреляли центр города и дворец спорта «Дружба»
По данным властей центрального района города, Ворошиловского, после обстрелов есть раненые. Мэр Донецка сообщил о попаданиях по жилым домам, корпусу университета и музею

В Донецке обстреляли центр города, там поднимаются клубы черного дыма, также зафиксировано попадание в здание дворца спорта «Дружба», сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Позднее мэр добавил, что после обстрела повреждены «жилые дома по ул. 50 лет СССР; здания 7-го корпуса ДонНТУ (Донецкого национального технического университета. — РБК) и Донецкого республиканского художественного музея».

Донецкое агентство новостей (ДАН) пишет о попаданиях в районе бизнес-центра «Центавр плаза», стадиона «Донбасс Арена» (находятся рядом в центре) и Крытого рынка (по данным «Яндекс.Карт», это автовокзал рядом с Центральным рынком). Корреспондент «РИА Новости» утверждает, что есть попадание по рынку в центре Донецка, а также православному храму.

ТАСС в администрации центрального района города, Ворошиловского, сообщили, что после обстрела есть раненые, но их число и состояние уточняется.

На странице во «ВКонтакте» представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦЦК, изначально был создан для контроля выполнения режима прекращения огня по минским соглашениям) говорится, что по городам республики (не только Донецку, но также Горловке и Ясиноватой) выпустили «около 50 снарядов различного калибра, включая реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

ТАСС в представительстве сообщили, что в здании на улице 50-летия СССР после обрушения под завалами оказались люди, но их число неизвестно.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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