Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 15:47
МЧС назвало основной версию о взрыве самогонного аппарата в доме в Рязани Общество, 22:24
Посол в США рассказал, что еще 30 дипломатов покинут страну из-за виз Политика, 22:17
В ДНР сообщили о погибших при обстреле центра Донецка Политика, 22:16
Выигрыш в лотерею: как не потерять большую часть случайного капитала РБК и Столото, 22:14
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 22:11
МИД ввел санкции против 200 канадцев Политика, 22:05
Нидерланды — Аргентина. Онлайн матча 1/4 финала ЧМ Спорт, 22:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бразилия сенсационно проиграла Хорватии. Что происходит на ЧМ Спорт, 22:00
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 21:48
Лучшие моменты матча 1/4 финала ЧМ Хорватия — Бразилия. Видео Спорт, 21:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:47
Общество немецкого языка назвало словом года «поворотный момент» Политика, 21:41
Мишустин ввел пошлины на ввоз шампуней и оружия из недружественных стран Экономика, 21:33
Неймар расплакался после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира Спорт, 21:31
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города

Мэр Донецка Кулемзин: произошел массированный обстрел центра города
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Донецк попал под обстрел со стороны украинских войск, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, украинские нацисты вновь произвели массированный обстрел центра Донецка», — написал он.

Позже Кулемзин добавил, что по Ворошиловскому району выпустили 20 ракет из РСЗО «Град», обстрел велся из населенного пункта Тоненькое, также прилеты зафиксированы в районе Школьного бульвара. Там, как сообщил Кулемзин со ссылкой на местных жителей, во дворе одного из домов горят пробитая газовая труба и автомобили.

«В многоквартирных жилых домах выбиты стекла. Также сообщается о прилетах во двор жилого дома по ул. 50-летия СССР», — уточнил Кулемзин.

Он также рассказал, что, по словам местных жителей, после обстрела загорелся жилой дом на проспекте Ватутина, кроме того, очевидцы сообщили о прямом попадании в крышу одного из жилых домов на бульваре Шевченко.

Накануне более половины районов Донецка были обесточены в результате обстрелов со стороны Украины. Без света остались Киевский, Петровский, Кировский, Ворошиловский и Куйбышевский районы

Читайте на РБК Pro
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
Как инвестору предугадать крах «звездной» компании — Financial Times
Компаниям придется менять KPI сотрудников в 2023 году: как это делать

В СЦКК сообщали, что за сутки с 6:00 7 декабря и до 6:00 8 декабря украинские войска применяли на донецком направлении РСЗО «Град», а также артиллерию калибров 155 и 152 мм. 6 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о 19 пострадавших в результате обстрелов и четырех погибших.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Донецк ДНР обстрелы
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Минобороны сообщило об отражении атаки на южно-донецком направлении
Политика
Минобороны заявило о продолжении наступления на донецком направлении
Политика
Пушилин сообщил, что Украина перебрасывает военных в район Сватово в ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter