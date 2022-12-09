Мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города

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Донецк попал под обстрел со стороны украинских войск, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, украинские нацисты вновь произвели массированный обстрел центра Донецка», — написал он.

Позже Кулемзин добавил, что по Ворошиловскому району выпустили 20 ракет из РСЗО «Град», обстрел велся из населенного пункта Тоненькое, также прилеты зафиксированы в районе Школьного бульвара. Там, как сообщил Кулемзин со ссылкой на местных жителей, во дворе одного из домов горят пробитая газовая труба и автомобили.

«В многоквартирных жилых домах выбиты стекла. Также сообщается о прилетах во двор жилого дома по ул. 50-летия СССР», — уточнил Кулемзин.

Он также рассказал, что, по словам местных жителей, после обстрела загорелся жилой дом на проспекте Ватутина, кроме того, очевидцы сообщили о прямом попадании в крышу одного из жилых домов на бульваре Шевченко.

Накануне более половины районов Донецка были обесточены в результате обстрелов со стороны Украины. Без света остались Киевский, Петровский, Кировский, Ворошиловский и Куйбышевский районы

В СЦКК сообщали, что за сутки с 6:00 7 декабря и до 6:00 8 декабря украинские войска применяли на донецком направлении РСЗО «Град», а также артиллерию калибров 155 и 152 мм. 6 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о 19 пострадавших в результате обстрелов и четырех погибших.