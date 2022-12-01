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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Донецка сообщил об обстреле городской администрации

В Донецке при обстрелах 1 декабря погиб сотрудник МЧС, повреждены многоквартирные здания и школа-интернат
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

При очередном обстреле Донецка пострадало здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Снова пострадало здание городской администрации. Также очевидцы сообщают о перебитом газопроводе и поврежденных снарядами фашистов гражданских автомобилях», — рассказал он.

До этого он сообщил еще о нескольких обстрелах города. Под артиллерийские удары попали Ворошиловский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы. Обстрел велся из артиллерии калибром 155 мм, 152 мм и реактивных систем залпового огня «Град».

При обстреле Ворошиловского района погиб сотрудник МЧС ДНР, еще один сотрудник МЧС ранен. В Петровском районе при обстреле повреждено остекление в детском саду № 150 и многоквартирном доме. Также повреждено здание школы-интерната № 3. В Киевском районе повреждены фасады и остекление двух многоквартирных жилых домов в районе магазина «Изумруд».

Ранее 1 декабря в Белгородской области произошел обстрел села Муром, есть один пострадавший, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Теги
Донецк обстрел
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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