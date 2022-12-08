Более половины районов Донецка остались без электричества в результате обстрелов

Более половины Донецка осталось без электричества из-за обстрелов

Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Более половины районов Донецка частично обесточены в результате обстрелов со стороны Украины, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Без электричества остались пять районов города — Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский, уточнило представительство. Всего в Донецке девять районов.

В представительстве предупредили жителей города, что обстрелы продолжаются, и попросили не покидать укрытий.

Как сообщило минугля и энергетики ДНР, в результате обстрела также обесточены пять угледобывающих предприятий. Речь идет о шахтах имени А.Ф.Засядько, имени М.Горького и трех предприятиях Донецкой угольной энергетической компании — шахтах «Лидиевка», имени А.А.Скочинского и имени Е.Т.Абакумова.

Представительство ДНР в СЦКК также заявляло, что за сутки 7–8 декабря украинские силы применяли на донецком направлении РСЗО «Град», артиллерию калибров 155 и 152 мм. В Петровском и Куйбышевском районах Донецка пострадали три жилых дома.

Власти Донецка сообщали о массированном обстреле центра города 6 декабря. Были повреждены припаркованные автомобили у студенческих общежитий и корпусов Донецкого национального технического университета (ДНТУ), в жилых домах выбиты стекла, пострадали здания школы № 12, художественный музей и бизнес-центр «Центавр Плаза»; на Крытом рынке сгорели 12 торговых павильонов, уточнял мэр Алексей Кулемзин.

По словам врио главы республики Дениса Пушилина, в тот день ВСУ выпустили более 130 разнокалиберных боеприпасов, в том числе из РСЗО «Град». В результате пострадали 19 человек, погибли четверо, включая депутата Народного совета ДНР Марию Пирогову.

Президент России Владимир Путин наградил ее орденом Мужества посмертно «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга».