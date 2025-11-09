 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Столтенберг заявил, что НАТО не хотело третьей мировой войны из-за Киева

Столтенберг: НАТО в 2022 году не хотело третьей мировой войны из-за Киева
Сюжет
Военная операция на Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, объясняя, почему НАТО в 2022 году не закрыло воздушное пространство над Украиной, несмотря на просьбы президента Владимира Зеленского, заявил, что альянс не хотел идти на риск третьей мировой войны, пишет The Sunday Times.

Генсек описал «болезненный момент» февраля 2022 года, когда ему пришлось отклонить просьбу Зеленского ввести бесполетную зону над страной.

«Мы все опасались за жизнь президента Зеленского и его семьи», — рассказал Столтенберг. По его словам, украинский лидер позвонил ему из бункера в Киеве и сказал: «Я принимаю то, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство». Зеленский напомнил генсеку, что блок уже закрывал небо над Боснией и Герцеговиной в 1990-х годах, а союзники по НАТО, включая Великобританию, делали это «над севером Ирака, чтобы защитить курдов».

Столтенберг ответил украинскому президенту: «Я понимаю, почему вы об этом просите. Но этого не произойдет, потому что, если НАТО закроет воздушное пространство Украины, первым делом нам придется вывести из строя российские системы ПВО в Беларуси и России, поскольку мы не можем летать над Украиной, когда российские ракеты ПВО нацелены на самолеты НАТО». По его словам, если в воздухе появился бы российский самолет или вертолет, его пришлось бы сбить, в таком случае НАТО оказалось бы «в ситуации настоящей войны» с Россией, чего блок не хотел.

«Как заявил [Джо] Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины», — подчеркнул Столтенберг. «Я помню, что было чрезвычайно болезненно закончить этот телефонный разговор [с Зеленским], зная, что его жизнь в опасности», — добавил он.

Материал дополняется

Персоны
Йенс Столтенберг фото
Йенс Столтенберг
политик
16 марта 1959 года
