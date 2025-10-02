Путин исключил слабость России, если кто-то решит с ней «потягаться»
Россия никогда не проявит слабость, если кто-то попробует с ней «потягаться», то получит отпор, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.
«Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере — как у нас говорят: «вольному — воля», пусть пробуют. Россия не раз доказывала: когда появляется угроза безопасности, миру, спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать», — предупредил глава государства.
По его словам, «не было случая», чтобы такие попытки «не заканчивалось плохо для самого провокатора», исключений не будет.
«Наша история доказала: слабость недопустима, потому что создает соблазн, иллюзию, что какой вопрос с нами можно решить с помощью силы. Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда», — заявил он.
Путин напомнил, что Россия сама «не инициировала военных противостояний». Сейчас, по его словам, наблюдается милитаризация Европы, и подчеркнул, что ответ на это со стороны Москвы будет «очень убедителен».
Он указал, что в ЕС «нагнетают истерию» о том, что Россия собирается нападать на НАТО. «Уймитесь, спитесь спокойно», — посоветовал Путин и призвал политиков обратить внимание на то, что творится в европейских городах, в экономике союза, политической сфере и т. д.
