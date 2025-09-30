Столтенберг увидел смену позиции Зеленского по «финскому решению»

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Столтенберг рассказал в своих мемуарах, что ранее Зеленский отвергал идею «финского решения» конфликта на Украине, но со временем стал «менее пренебрежительно» к ней относиться

Йенс Столтенберг (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters)

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал о том, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность рассмотреть уступку территорий, чтобы положить конец конфликту. Об этом пишет Euractiv.

В качестве примера он привел Финляндию, которая отказалась от части своей территории в рамках соглашения с СССР.

«Когда я впервые намекнул на «финское решение» на Украине, Зеленский категорически отверг идею уступки каких-либо территорий», — заявил Столтенберг.

По его словам, со временем украинский президент и его советники стали «менее пренебрежительно относиться к уступкам при условии, что новые границы и безопасность Украины будут гарантированы ее членством в НАТО».

В ходе Зимней (Советско-финской) войны осенью 1939 года, уже после пакта Молотова — Риббентропа, СССР предъявил Финляндии территориальные требования: отодвинуть границу от Ленинграда и передать ряд островов в Финском заливе. Взамен Москва обещала компенсацию территориями в Карелии, бóльшими по площади, но Финляндия отказалась. 30 ноября 1939 года Красная армия начала наступление. Несмотря на численное и техническое превосходство СССР, финны оказали ожесточенное сопротивление. Мирный договор удалось заключить весной 1940 года. По условиям договора Финляндия уступила СССР около 11% площади своей довоенной территории и около 30% промышленного потенциала. Среди этих земель были Карельский перешеек с городом Выборгом, часть Ладожского озера и северного побережья, территории на Рыбачьем и Среднем полуостровах, острова в Финском заливе.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что возвращение Украине Крыма невозможно. Он также исключил возможность вступления страны в НАТО. «Обе эти вещи невозможны», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву. Президент Владимир Путин среди условий мира называл отказ Украины от вступления в НАТО, а также вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание этих регионов и Крыма частью России. В начале августа 2025 года российский президент сказал, что требования Москвы не изменились.