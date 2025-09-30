 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Столтенберг увидел смену позиции Зеленского по «финскому решению»

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Столтенберг рассказал в своих мемуарах, что ранее Зеленский отвергал идею «финского решения» конфликта на Украине, но со временем стал «менее пренебрежительно» к ней относиться
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters)

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал о том, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность рассмотреть уступку территорий, чтобы положить конец конфликту. Об этом пишет Euractiv.

В качестве примера он привел Финляндию, которая отказалась от части своей территории в рамках соглашения с СССР.

«Когда я впервые намекнул на «финское решение» на Украине, Зеленский категорически отверг идею уступки каких-либо территорий», — заявил Столтенберг.

Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новые границы
Политика
Владимир Зеленский

По его словам, со временем украинский президент и его советники стали «менее пренебрежительно относиться к уступкам при условии, что новые границы и безопасность Украины будут гарантированы ее членством в НАТО».

В ходе Зимней (Советско-финской) войны осенью 1939 года, уже после пакта Молотова — Риббентропа, СССР предъявил Финляндии территориальные требования: отодвинуть границу от Ленинграда и передать ряд островов в Финском заливе. Взамен Москва обещала компенсацию территориями в Карелии, бóльшими по площади, но Финляндия отказалась. 30 ноября 1939 года Красная армия начала наступление. Несмотря на численное и техническое превосходство СССР, финны оказали ожесточенное сопротивление.

Мирный договор удалось заключить весной 1940 года. По условиям договора Финляндия уступила СССР около 11% площади своей довоенной территории и около 30% промышленного потенциала. Среди этих земель были Карельский перешеек с городом Выборгом, часть Ладожского озера и северного побережья, территории на Рыбачьем и Среднем полуостровах, острова в Финском заливе.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что возвращение Украине Крыма невозможно. Он также исключил возможность вступления страны в НАТО. «Обе эти вещи невозможны», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву. Президент Владимир Путин среди условий мира называл отказ Украины от вступления в НАТО, а также вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание этих регионов и Крыма частью России. В начале августа 2025 года российский президент сказал, что требования Москвы не изменились.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Йенс Столтенберг Владимир Зеленский НАТО Финляндия Украина
Йенс Столтенберг фото
Йенс Столтенберг
политик
16 марта 1959 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Столтенберг допустил «временную уступку» Украиной территорий
Политика
Столтенберг рассказал о своих самых сложных переговорах как генсека НАТО
Политика
Столтенберг допустил членство Украины в НАТО без утраченных территорий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
УАЗ возобновил сборку внедорожников «Хантер» Авто, 12:07
В Архангельске рассказали о состоянии раненных экс-студентом учителей Общество, 12:06
Фон дер Ляйен пообещала «немедленные действия» по созданию «стены дронов» Политика, 12:01
Осенний призыв 2025: как он будет проходить и какие будут нововведения РБК Компании, 12:00
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Автора романа «Охота на пиранью» Бушкова похоронят в Красноярске Общество, 11:57
FT узнал о новом плане ЕС по приему Украины в обход вето Венгрии Политика, 11:52
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Какие штрафы грозят владельцам загородного жилья в 2025 году Недвижимость, 11:51
Гауфф отобралась на Итоговый турнир WTA и повторила достижение Шараповой Спорт, 11:50
Остался квартал до конца года. На что смотреть в экспресс-анализе бизнесаПодписка на РБК, 11:49
Столтенберг увидел смену позиции Зеленского по «финскому решению» Политика, 11:43
Новый Belgee S50 появился у дилеров. Он дешевле Geely Emgrand Авто, 11:40
Мужчину задержали после попытки перелезть через забор Белого дома Политика, 11:40
Володин рассказал о вступающих в силу в октябре новых законах Политика, 11:35