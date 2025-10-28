 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Столтенберг рассказал, как отказал «умолявшему» НАТО вмешаться Зеленскому

Столтенберг: в 2022 году отказал умолявшему НАТО вступить в конфликт Зеленскому
Сюжет
Военная операция на Украине
По его словам, Зеленский просил НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, когда российские силы стояли под Киевом. Столтенберг заявил, что отказ был болезненным, но он опасался вовлечения блока в конфликт

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в 2022 году, когда началась российская военная операция, отказал «умоляющему» блок о помощи украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Столтенберг рассказал в интервью датскому телеканалу TV2.

По его словам, такое решение он принял из-за опасений, что НАТО окажется вовлеченным в конфликт.

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он (Зеленский. — РБК) умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство [над Украиной] <...> Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в войне», — заявил Столтенберг.

По его словам, было болезненно говорить Зеленскому, что блок «понимает, что ему тяжело», и понимает, что Киев «может пасть через несколько дней, но мы не отправим самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты».

NYT описала дилемму НАТО в случае создания бесполетной зоны над Украиной
Политика
Поврежденный беспилотник&nbsp;после падения в деревне на востоке Польши

Спустя день после начала спецоперации российские войска подошли к Киеву — 25 февраля 2022 года Минобороны сообщило о блокировании украинской столицы с западной части и Чернигова. В апреле Россия объявила, что отводит войска с киевского направления.

Хотя армия России в начале военной операции на Украине стояла у Киева, штурмовать украинскую столицу военные не собирались, говорил Владимир Путин.

Войска, по его словам, нужны были, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам. У российских военных ведомств, силового блока были разные предложения по дальнейшим действиям, пояснял он.

«Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города — кто бы что ни говорил, ни домысливал — не было», — подчеркивал глава государства.

По его словам, это было «ни что иное, как операция по принуждению Киева к миру» и прекращению боевых действий, которые Украина вела в отношении жителей Донбасса с 2014 года. «И, как ни странно, в результате, действительно, удалось выйти на договоренности, которые в принципе устраивали и Москву, и Киев», — говорил Путин.

Президент пояснял также, что российские войска отошли из-под Киева, потому что Москву «попросили» это сделать ради создания условий для заключения мирного соглашения. Впоследствии Киев отказался от соглашений из-за давления Запада, утверждал глава государства.

В Европе в последние месяцы велись дискуссии о возможном создании бесполетной зоны над Украиной. Ее создание стараниями государств НАТО приведет к боевому столкновению между Россией и альянсом, говорил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будет означать только одно — войну НАТО с Россией», — отмечал он.

Обсуждение вопроса о размещении на Украине сил НАТО в Кремле называли опасной тенденцией  Для России это бы означало продвижение альянса ближе к российским границам, что Москва считает одной из первопричин конфликта, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Йенс Столтенберг Украина Военная операция на Украине воздушное пространство
Йенс Столтенберг фото
Йенс Столтенберг
политик
16 марта 1959 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
