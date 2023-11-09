Продавшему данные о Дугиной гаишнику дали четыре года колонии

Продавшего данные о семье Дугиных экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина приговорили к четырем годам колонии общего режима. Покупателя сведений Чоудхури, который передал их неустановленным лицам, приговорили к году

Иван Рыбин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Нагатинский районный суд Москвы приговорил продавшего сведения о семье журналистки Дарьи Дугиной экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина к четырем годам колонии общего режима, сообщают пресс-службы столичных судов общей юрисдикции и Генпрокуратуры.

Другого фигуранта этого дела, Даниила Чоудхури, приговорили к году колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Рыбина обвинили по ч.1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения). По версии следствия, он за 3,3 тыс. руб. продал сведения о семье Дугиных из базы ГИБДД Чоудхури, который передал их неустановленным лицам. Последнего обвинили по ч. 1 ст. 137 УК.

Обвинение запрашивало для Рыбина и Чоудхури шесть и два года заключения соответственно.

В автомобиле с дочерью философа Александра Дугина Дарьей, когда та возвращалась 20 августа 2022 года с фестиваля «Традиция», сработало взрывное устройство. По версии ФСБ, взрыв подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения преступления выехала в Эстонию. По делу проходят еще несколько человек.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что убийство журналистки спланировал и совершил Киев «при координации спецслужб США». Власти Украины отвергли причастность к убийству.