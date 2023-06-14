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СБУ возбудила уголовное дело против Александра Дугина

СБУ возбудила уголовное дело против философа Дугина по статье о призывах к геноциду
Александр Дугин
Александр Дугин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против философа и главы «Евразийского движения» Александра Дугина, говорится в телеграм-канале ведомства.

«В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более десяти лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками», — говорится в сообщении.

Как сообщает СБУ, «языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности» Дугина. Против философа возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2. ст. 442 (призывы к геноциду).

Дугин называл военную операцию на Украине борьбой России «с суверенными державами, которые навязывают однополярный мир». Философ говорил, что «весь мир превратится в большой огонь», если Россия не добьется своих целей. По результатам военной операции будет установлен новый миропорядок, отмечал философ.

В августе 2022 года дочь Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля. ФСБ назвала исполнительницей теракта гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления выехала в Эстонию. Сам Дугин возлагал ответственность на украинские власти. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству.

На похоронах дочери Дугин говорил, что «она погибла во имя нашей русской победы». «Мы обсуждали, что даже наша политическая ситуация, наша война на Украине, но не с Украиной, — это тоже часть этой войны света и тьмы», — сказал Дугин.

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