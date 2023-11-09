Прокурор потребовал шесть лет колонии для соучастника убийства Дарьи Дугиной

Для гаишника, слившего убийцам Дугиной данные о ней, попросили шесть лет

Иван Рыбин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Прокурор запросил шесть лет колонии для бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который продал данные о Дарье Дугиной, погибшей в результате теракта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Нагатинский суд Москвы.

«Гособвинитель в прениях сторон просил назначить Рыбину наказание в виде шести лет колонии», — рассказали в суде, отметив, что мужчина признал вину.

Еще одного фигуранта — Даниила Чоудхури, разместившего в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации, прокурор попросил отправить в колонию на два года.

По версии следствия, Рыбин, имея доступ к Федеральной информационной системе ГИБДД, получил сведения о личной жизни Дугиной и продал их за 3,3 тыс. руб. Получив информацию, Чоудхури перенаправил ее неустановленным лицам.

О подозрении Рыбина по делу об убийстве Дугиной писал ранее «Коммерсантъ». Издание выяснило, что это бывший майор ГИБДД и его арестовали по обвинению в «пробивке» частных данных ряда лиц через полицейские базы.

Автомобиль с дочерью философа Александра Дугина Дарьей взорвался 20 августа 2022 года, когда та возвращалась с фестиваля «Традиция». По версии ФСБ, преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения преступления выехала в Эстонию.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что убийство журналистки спланировал и совершил Киев «при координации спецслужб США». Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киев непричастным к этому убийству.