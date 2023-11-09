Замминистра Рябков рассказал о консультациях с США о раздражителях в отношениях

Рябков рассказал о консультациях с США насчет раздражителей в отношениях

Сергей Рябков (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Россия и США продолжают общаться через посольства, иногда происходят очные контакты в третьих странах, заявил в интервью RTVI замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Не так давно на ответственном уровне прошел раунд двусторонних консультаций по так называем раздражителям в наших отношениях. Предсказуемо мало прогресса, слабые перспективы движения вперед», — сказал он.

По словам Рябкова, подвижек нет даже «по вопросам-то функционирования диппредставительств». «По визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности. Но пока готовности с той стороны к этому нет», — заявил замглавы МИДа.

«Не хотят — не надо; когда захотят — скажут, мы тогда будем смотреть, нужно нам это или нет», — подчеркнул он.

После начала спецоперации на Украине многие западные страны, включая ЕС и США, ввели против России санкции. В марте 2022 года Рябков отмечал, что отношения с США стоят на грани разрыва.

Спустя год пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при необходимости контакты Москвы и Вашингтона возможны для достижения российских целей. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщал, что обсудил в конце июня ситуацию на Украине с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом по телефону.