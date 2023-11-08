 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Медведев допустил, что Киев и Кишинев в составе ЕС «обескровят» Европу

Медведев: вступив в Евросоюз, Украина и Молдавия «обескровят и обезжирят» Европу
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украина и Молдавия в случае вступления в Евросоюз быстро «обескровят и обезжирят» Европу, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«Молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями», — считает зампред Совбеза.

Молдавия и Украина, «став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков», добавил Медведев.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС с Молдавией и Украиной. Она рекомендовала Евросовету, как только Киев и Кишинев «примут ключевые меры», утвердить «дорожную карту» этих переговоров и пообещала опубликовать отчет о реализации соответствующих мер в марте 2024 года.

Применительно к Украине ЕК отметила, что, несмотря на военный конфликт с Россией, страна «продолжает продвигаться по пути демократических реформ и реформ верховенства закона». Комиссия подчеркнула, что переговоры официально начнутся после выполнения Киевом оставшихся условий для начала процесса вступления в Евроосоюз. Эти условия связаны с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык

Молдавия также продолжает реформы, направленные на укрепление демократии и верховенства закона, хотя оппозиция недостаточно вовлечена в работу парламента, полагают в ЕК. Там указали, что Кишиневу следует повышать уровень прозрачности парламентской деятельности и активнее привлекать гражданское общество к работе над реформами.

Президент Владимир Зеленский после публикации рекомендаций отметил, что 8 ноября «история Украины и всей Европы сделала шаг в правильном направлении». Президент Молдавии Майя Санду назвала рекомендации Еврокомиссии «признанием общих усилий», которое «вдохновляет и дает силы продолжать начатое». Власти намерены подготовить страну к вступлению в Евросоюз к 2030 году, подчеркнула она.

Окончательное решение о начале переговоров с обеими странами должен принять Европейский совет. Вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года — для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Украина Молдавия Евросоюз
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС
Политика
Сколько Грузии, Молдавии и Украине осталось до приема в Евросоюз
Политика
Насколько местные выборы в Молдавии приблизили смену власти в республике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 08 ноя, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 08 ноя, 16:20
Небензя заявил о 25 тыс. обстрелов территории ДНР с начала спецоперации Политика, 00:17
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам с ЕС Политика, 00:11
В Думу внесли проект о совместном владении товарными знаками Технологии и медиа, 00:00
Помощник Блинкена пообещал «убить» российский проект «Арктик СПГ-2» Политика, 08 ноя, 23:57
В Абхазии закрыли дороги к Сухуму из-за группы вооруженных людей в горах Общество, 08 ноя, 23:52
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 08 ноя, 23:49
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин поручил уведомить россиян об изменениях в списании долгов Общество, 08 ноя, 23:32
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 08 ноя, 23:23
ХАМАС попросил гуманитарную паузу в Газе в обмен на свободу 12 заложников Политика, 08 ноя, 23:23
Медведев допустил, что Киев и Кишинев в составе ЕС «обескровят» Европу Политика, 08 ноя, 23:03
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 08 ноя, 23:00
«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов Спорт, 08 ноя, 22:40
В Израиле заявили о потере ХАМАС контроля над севером сектора Газа Политика, 08 ноя, 22:38