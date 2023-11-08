Медведев: вступив в Евросоюз, Украина и Молдавия «обескровят и обезжирят» Европу

Медведев допустил, что Киев и Кишинев в составе ЕС «обескровят» Европу

Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украина и Молдавия в случае вступления в Евросоюз быстро «обескровят и обезжирят» Европу, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«Молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями», — считает зампред Совбеза.

Молдавия и Украина, «став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков», добавил Медведев.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС с Молдавией и Украиной. Она рекомендовала Евросовету, как только Киев и Кишинев «примут ключевые меры», утвердить «дорожную карту» этих переговоров и пообещала опубликовать отчет о реализации соответствующих мер в марте 2024 года.

Применительно к Украине ЕК отметила, что, несмотря на военный конфликт с Россией, страна «продолжает продвигаться по пути демократических реформ и реформ верховенства закона». Комиссия подчеркнула, что переговоры официально начнутся после выполнения Киевом оставшихся условий для начала процесса вступления в Евроосоюз. Эти условия связаны с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.

Молдавия также продолжает реформы, направленные на укрепление демократии и верховенства закона, хотя оппозиция недостаточно вовлечена в работу парламента, полагают в ЕК. Там указали, что Кишиневу следует повышать уровень прозрачности парламентской деятельности и активнее привлекать гражданское общество к работе над реформами.

Президент Владимир Зеленский после публикации рекомендаций отметил, что 8 ноября «история Украины и всей Европы сделала шаг в правильном направлении». Президент Молдавии Майя Санду назвала рекомендации Еврокомиссии «признанием общих усилий», которое «вдохновляет и дает силы продолжать начатое». Власти намерены подготовить страну к вступлению в Евросоюз к 2030 году, подчеркнула она.

Окончательное решение о начале переговоров с обеими странами должен принять Европейский совет. Вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года — для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.