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Депутаты предложили отсрочку для отцов четырех детей в возрасте до 18 лет

По действующему закону право на отсрочку имеют отцы четырех детей до 16 лет, депутаты предлагают повысить возраст в законе до 18 лет. Власти ранее заявляли об отсрочке и для отцов троих детей
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили закрепить в законе «О мобилизационной подготовке» отсрочку от призыва для родителей четырех детей младше 18 лет, свидетельствует база Госдумы. По действующему законодательству отсрочка положена родителям детей в возрасте до 16 лет.

«Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет», — говорится в пояснительной записке. Как считают депутаты, актуальность законопроекта «не вызывает никаких сомнений», так как в период частичной мобилизации (власти в конце октября заявили о ее завершении. — РБК) и современных условиях улучшение демографических показателей является приоритетной задачей.

Законопроект внесли депутаты от КПРФ Нина Останина, Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Олег Смолин и другие.

Согласно п. 4 и 4.1 ст.18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более до 16 лет (женщинам, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель); имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

13 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Минобороны скорректировало требования и в качестве «жеста доброй воли» дало право на отсрочку и тем отцам, у которых трое детей. Позже эту информацию подтвердил и правительственный портал «Объясняем.рф». Об освобождении отцов с тремя детьми от призыва по мобилизации заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. После этого суды начали применять указания Минобороны об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.
 

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мобилизация Отсрочка от мобилизации многодетные семьи
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