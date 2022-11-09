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Нечистоты после аварии в Волгограде вывезли в охранную зону Волги

Прокуратура: нечистоты после аварии в Волгограде вывезли в охранную зону Волги
По данным прокуратуры, загрязненный земельный покров и строительные отходы от канализационной аварии были вывезены в охранную зону Волги. Ведомство просит возбудить дело о нарушении правил охраны окружающей среды
Фото: rpngov / VK
Фото: rpngov / VK

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура установила, что загрязненный земельный покров после аварии на коллекторе в Волгограде вывезли в охранную зону Волги, сообщили РБК в ведомстве.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что земельный покров, загрязненный при прорыве канализации, а также строительные отходы были вывезены и размещены по ул. Степана Разина в Волгограде, в водоохранной зоне водного объекта — реки Волга», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство вынесло представление об устранении нарушений руководителю ООО «Концессии водоснабжения», а также направило материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

РБК обратился за комментарием в ООО «Концессии водоснабжения».

Ранее по факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела: по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья) и ч. 1 ст. 250 УК (загрязнение вод).

Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения"

Прокуратура установила, что в результате прорыва трубы был загрязнен сквер Пахмутовой, а сточные воды попали в Волгу. Ведомство потребовало от облкомприроды и Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству провести отбор проб воды и установить, как авария повлияла на водные биологические ресурсы и среду их обитания. Также прокуроры запросили у Росприроднадзора справку с расчетом вреда, причиненного объектам окружающей среды, и результатами анализов отобранных проб.

Коммунальная авария произошла 27 октября. На улице Калинина в Ворошиловском районе дождями размыло земляную насыпь, в результате чего обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора. Там проложены две магистральные трубы городских канализационных сетей, одна из них была повреждена. В качестве причины произошедшего власти Волгограда назвали установленные в 1970-е годы металлические конструкции вместо положенных бетонных. Часть стоков попала в Волгу, часть — вытекла на улицы города. Из-за аварии в Волгограде ввели режим ЧС, в Ворошиловском, Советском и Кировском районах отключали холодную воду. 4 ноября губернатор области Андрей Бочаров объявил о завершении аварийных работ.

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Екатерина Костина Екатерина Костина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Волгоград прокуратура канализация коллектор прорыв трубы окружающая среда Волгоградская область Волга
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