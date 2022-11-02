Власти Волгограда назвали причину крупнейшей аварии канализации

Чиновники заявили, что установить, почему в коллекторе оказались проржавевшие металлические трубы, «не представляется возможным» . Авария стала крупнейшей техногенной катастрофой: стоки вылились на улицы

Причиной крупнейшей за последнее десятилетие техногенной аварии в Волгограде, в результате которой сточные воды залили несколько городских районов, а почти 200 тыс. человек остались без воды и отопления, стали установленные в 1970-е года металлические конструкции, вместо положенных бетонных, заявили РБК в администрации Волгограда.

«В ходе расчистки места повреждения было установлено, что канализационный коллектор на данном участке не соответствует данным топографической съемки. Вместо бетонных конструкций здесь были проложены трубы из металла, не предназначенного для подобных сетей. Установить причины такого исполнения не представляется возможным, так как данный коллектор выполнен в 70-е годы прошлого столетия», — сказали в Комитете по информационной политике города.

Власти пояснили, что помимо основной металлической трубы, «под воздействием намокшего от дождей грунта» проломилась и резервная, что и стало причиной обрушения коллектора. Там добавили, что все «излившиеся на рельеф» сточные воды были отведены в ливневую канализацию.

Как уточнили РБК в городском департаменте ЖКХ, при аварии на коллекторе Д1000 мм, введенного в эксплуатацию в 1971 году на склоне поймы реки Царица, который транспортирует стоки с территорий Советского и Ворошиловского районов Волгограда. На работах по ликвидации аварии задействованы 12 единиц техники и 32 человека, создан специальный штаб, на территории районов организован подвоз воды.

Волгоград — с населением 1 001 183 человек (2022). Город является административным центром Волгоградской области.

По данным администрации, к 1 ноября аварийно-восстановительные бригады завершили восстановление одного из трубопроводов канализационного коллектора, после чего была возобновлена подача воды и отопления в жилые дома и социальные учреждения. «В настоящее время продолжаются восстановительные мероприятия на втором поврежденном (резервном) трубопроводе коллектора, работы по — прежнему ведутся в круглосуточном режиме независимо от погодных условий. Эти работы производятся без приостановки подачи ресурса потребителям», — указали в администрации.

Коммунальная авария в Волгограде произошла 27 октября. На улице Калинина в Ворошиловском районе дождями размыло земляную насыпь, в результате обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора. Там проложены две магистральные трубы городских канализационных сетей, одна из них была повреждена. Часть стоков попала в Волгу, часть вытекла на улицы города. После этого в Волгограде был введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за аварии без холодной воды остались 189 многоквартирных домов, где проживают 186 185 человек, в том числе 62 300 детей, а также шесть лечебных учреждений. На период действия ЧП часть детских садов и школ в Ворошиловском и Советском районах города перевели на внеплановые каникулы.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров назвал аварию канализации крупнейшей за 10 лет техногенной катастрофой в городе. Он также поставил задачу профильным службам и ведомствам проверить коллекторы Волгограда на соответствие требованиям, чтобы не допустить аварий на других участках

СК завел уголовное дело по ч.1 ст.238 УК России (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).