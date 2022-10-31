Губернатор Бочаров: Волгоград столкнулся с одной из крупнейших за 10 лет аварий

Бочаров сообщил о крупнейшей за 10 лет техногенной аварии в Волгограде

В Ворошиловском районе дождями размыло земляную насыпь, в результате обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора и была повреждена одна из магистральных труб. Без воды остались более 186 тыс. человек

Волгоград столкнулся с одной из самых масштабных за последнее десятилетие техногенных аварий, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания.

27 октября в Волгограде произошла коммунальная авария. На улице Калинина в Ворошиловском районе дождями размыло земляную насыпь, в результате обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора. Там проложены две магистральные трубы городских канализационных сетей, одна из них была повреждена. В Ворошиловском и Советском районах отключили холодную воду.

В Волгограде был введен режим чрезвычайной ситуации. Ремонтные работы осложняет отсутствие проектно-сметной документации на коллектор, построенный полвека назад. Кроме того, выяснилось, что вместо бетонного коллектора стоки шли по металлической трубе, которая для этого не предназначена. Со временем она прогнила и разрушилась.

«Проблема достаточно существенная, но несмотря на это с привлечением специалистов нам удалось в течение суток найти аварийный отрезок, разработан порядок действий. Мы для себя планируем, что до конца следующих суток мы в полном объеме подключим по резервной схеме канализационный коллектор. Это задача для нас номер один», — отметил губернатор.

В пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения» сказали РБК, что вечером 30 октября в одну из труб была установлена пневматическая заглушка, за ночь старый трубопровод был демонтирован. Сейчас укладывают новый, работы выполнены на 65%. «Возобновив работу одного из двух трубопроводов канализационного коллектора, службы смогут восстановить подачу водоснабжения. Поручение обеспечить горожан ресурсами до конца суток 31 октября дал губернатор Андрей Бочаров в ходе оперштаба 30 октября», — добавили там. В результате обрушения были повреждены основная и резервная линии, уточнили в компании. К устранению аварии привлекли более 130 человек и свыше 70 единиц техники.

Помимо Ворошиловского и Советского районов, холодное водоснабжение отключено и в части Кировского района, сообщил РБК оператор горячей линии компании «Концессии водоснабжения». «Причина — прорыв в канализационном коллекторе», — сказал собеседник.

Из-за аварии без холодной воды остались 189 многоквартирных домов, где проживают 186 185 человек, в том числе 62 300 детей, а также шесть лечебных учреждений.

Как уточняла компания «Концессии водоснабжения», обрушение произошло на склоне поймы реки Царицы в ночь на 28 октября. Канализационный коллектор обслуживает потребителей Ворошиловского и Советского районов, там организован подвоз воды. Коллектор и бетонный канал были проложены более 50 лет назад. Вторая труба не повреждена.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе проверки по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным ведомства, из-за аварии в Волгограде без воды остались около 1 тыс. многоэтажных и 17 тыс. частных домов.

РБК обратился за комментарием в Управление пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области, администрацию Волгограда, Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, региональное управление Росприроднадзора, пресс-службу Росприроднадзора.