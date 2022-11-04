Губернатор объявил о ликвидации аварии на канализации в Волгограде

Аварийные работы по ликвидации повреждений канализации завершены. При этом планируется проложить дополнительный коллектор, провести работы по санации, установить 500-метровую трубу, сообщил Бочаров

Андрей Бочаров (второй слева) на месте ремонтно-восстановительных работ в Ворошиловском районе (Фото: Мария Лисицина / РБК)

Аварийные работы по ликвидации повреждений канализационного коллектора в Волгоградской области завершены, система работает в штатном режиме, заявил губернатор региона Андрей Бочаров, передает корреспондент РБК.

«Для того чтобы развивать дальше данную систему, необходимо проложить дополнительный коллектор. После этого с переключением одной из веток действующего коллектора и снижением напора в одной и второй уже приступить к работам по санации [двух существующих коллекторов]», — заявил Бочаров.

«Сейчас мы не закапываем ничего, нет смысла», — добавил губернатор. По его словам, все работы могут быть завершены до 1 мая.

Бочаров также рассказал, что в ближайшее время в районе аварии будут проводиться работы по установке 500-метровой трубы, по плану их должны выполнить до Нового года. «Необходимо будет провести разминирование участка, на котором мы строим, обеспечить безопасность работников. В ходе обследования участка решения, которые были приняты, возможно, придется изменять», — уточнил губернатор.

Коммунальная авария в Волгограде произошла 27 октября. На улице Калинина в Ворошиловском районе дождями размыло земляную насыпь, в результате чего обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора. Там проложены две магистральные трубы городских канализационных сетей, одна из них была повреждена.

В качестве причины аварии власти Волгограда назвали металлические трубы, которые не предназначены для подобных сетей, необходимо было использовать бетонные конструкции. «Установить причины такого исполнения не представляется возможным, так как данный коллектор выполнен в 1970-е годы прошлого столетия», — сказали в комитете по информационной политике города. Власти также добавили, что помимо основной металлической трубы «под воздействием намокшего от дождей грунта» проломилась и резервная, что и стало причиной обрушения коллектора.

Часть стоков попала в Волгу, часть вытекла на улицы города. Из-за аварии в Волгограде ввели режим ЧС, в Ворошиловском, Советском и Кировском районах отключили холодную воду. Всего без холодной воды остались 189 многоквартирных домов, где проживают более 180 тыс. человек. СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

К 1 ноября аварийно-восстановительные бригады завершили восстановление одного из трубопроводов. 3 ноября оператор канализации ООО «Концессии водоснабжения» сообщил о завершении работ по восстановлению обеих веток коллектора.