«Проблема большинства городов». Как жил Волгоград без воды и тепла

Прорыв канализации в Волгограде оставил 200 тыс. горожан без воды и тепла. Власти назвали причиной «крупнейшей техногенной» аварии заржавевшие стальные трубы. Как город перенес ее и может ли это повториться — в репортаже РБК

Фото: Администрация Волгоградской области

Спустя неделю после обрушения канализационного коллектора, которое местные власти назвали крупнейшей техногенной аварией в городе-миллионнике, в волгоградском сквере Александры Пахмутовой запаха уже почти нет. Но место, где прошел поток нечистот, видно — широкий грязный след спускается в пойму реки Царица и поворачивает к Волге. Царица течет по трубе под землей, на одном склоне сквер, на другом — Царицынский парк и музей «Россия — моя история». Между ними детская железная дорога. Внизу, у набережной Волги — экопарк. Здесь вечером 27 октября забил, как писали жители Волгограда в соцсетях, «фекальный фонтан».

Дежурство у ямы

Жительница Волгограда Тамара в тот день около 20:00–21:00 с подругой шла через сквер. «Мы услышали непонятный шум. Свернули посмотреть, что там такое, и увидели Ниагарский водопад», — вспоминает она. На ее фотографии видно мощный поток, льющийся со склона в яму на месте прорыва канализационного коллектора в нескольких метрах под землей.

Волгоградец Сергей Островский говорит, что люди два часа дежурили у провала и следили, чтобы никто туда не упал. По его словам, первые представители власти приехали в сквер Пахмутовой после полуночи, а техника появилась утром. О том, что ремонтники приехали на место аварии утром, говорил и главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» (занимается модернизацией и реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения Волгограда) Игорь Стоматов.

В первой половине дня 28 октября коммунальщики пытались решить проблему без перекрытия воды, но канализационный поток продолжал затапливать окрестности, выливаясь в Волгу. И позже было принято решение отключить водоснабжение Советского и Ворошиловского районов, сточные воды которых шли через поврежденный коллектор.

В итоге, по данным городских властей, без воды остались 186 185 горожан. Вместе с водой в квартирах пропало тепло.

Пять дней без воды и тепла

«Я была на учебе, муж — на работе, поэтому мы не успели подготовиться к отключению воды, набрать ее куда-то, посуду помыть, — рассказывает жительница Советского района Полина. — Первое объявление в подъезде я увидела больше чем через сутки после того, как отключили воду. В нем говорилось об отключении воды на 24 часа. Но к тому моменту воды еще не было».

«В квартире невозможно было находиться, четыре человека и две кошки, — жалуется Ирина, тоже живущая в районе Советский. — Мы решили снять посуточно квартиру в другом районе, где есть вода, но когда зашли в интернет, то пришли в ужас от цен. В итоге поехали к маме».

К родственникам временно перебрались многие жители районов, у кого была такая возможность. Оставшиеся в своих квартирах кинулись в магазины за бутилированной водой. Почти все горожане, с которыми поговорил РБК, не смогли найти негазированную питьевую воду в больших бутылках в магазинах в первые дни после аварии. Им пришлось ездить за ней в соседние районы, просить знакомых и родственников привезти с дач.

Сейчас вода есть — и в крупных сетевых магазинах Советского района, и в мелких у дома. Продавцы подтвердили РБК, что в первые дни после аварии воду раскупили очень быстро.

По словам Полины, в одном из несетевых магазинов 31 октября они с мужем брали пятилитровые бутылки воды по 100 руб. 4 ноября та же самая вода стоила 86 руб. По словам другого жителя района, во время отключений он покупал пятилитровую бутылку в одном из сетевых магазинов по 150 руб. 4 ноября та же вода стоила 134 руб.

Городские власти завозили воду в пострадавшие районы цистернами. Но жители жалуются на то, что цистерны стояли далеко от домов, очереди к ним были многочасовыми, воды на всех не хватало.

«Я два раза стояла в очередях за водой по часу под дождем и не могла набрать воду, потому что мне ее не хватало, — сообщила Ангелина из Советского района. — Люди в очередях ругались друг с другом».

Вода из цистерн нередко была рыжая, непригодная даже для мытья посуды, сказала РБК одна из жительниц района. Ей пожарные сказали, что они наливают питьевую воду, а ржавый цвет она приобретает из-за стенок цистерны.

Нехватку технической воды люди решали по-разному — кто-то набирал ее в реке Ахтубе, которая отделяется от Волги в северной части Волгограда, у города Волжский, а кто-то собирал в ведра дождевую воду.

Проблемы с водой решить смогли не все — по словам Ирины, ее соседи рыли ямы во дворе и использовали их как туалет.

Использование жителями канализации удлиняло срок восстановительных работ, сказали местной жительнице рабочие городской аварийной службы, видео их разговора есть у РБК. Оно было снято в ночь на 29 октября, после того как канализационный коллектор раскопали. По словам рабочих, до лопнувших труб «пока еще не дошли», так как сначала необходимо откачать сточные воды. «Вонь-то какая стоит», — прокомментировала снимавшая видео женщина.

В итоге вода начала поступать в Советский и Ворошиловский районы 1 ноября, к 2 ноября ее включили для всех.

Из-за чего обвалился коллектор

После аварии власти сообщили, что канализационные стоки двух районов шли по двум стальным трубам диаметром 1,2 тыс. мм. Со временем металл разъело и под весом грунта, увеличившегося из-за дождей, трубы лопнули. Администрация Волгограда заявила, что причиной аварии стали нарушения, допущенные при прокладке коллектора в начале 1970-х годов: «Вместо бетонных конструкций здесь были проложены трубы из металла, не предназначенного для подобных сетей. Установить причины такого исполнения не представляется возможным». В «Концессиях водоснабжения» добавляли, что по документам трубы были правильными.

Восстановить трубы удалось к 1 ноября. 3 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о ликвидации аварии и работе системы в штатном режиме.

Главный инженер «Концессий водоснабжения» Игорь Стоматов рассказал РБК, что при прокладке коллекторов в 1970-х годах были использованы стальные трубы, но и сейчас их тоже заменили на стальные. «Почему решили также восстанавливать из стальных? Потому что здесь идет перепад высот и дюкер (участок трубопровода, который прокладывают при пересечении какого-либо препятствия. — РБК) работает с постоянной нагрузкой. Поэтому здесь должно быть жесткое исполнение. Железобетонные и пластиковые трубы все-таки собираются на раструбах, и есть вероятность, что все это выскочит при малейшей подвижке грунта. Трубы, которые мы используем, свариваются, и получается сплошная герметичная конструкция», — пояснил он.

По словам главного инженера, все трубы поступают с завода в битумной изоляции, швы также покрывают битумом, чтобы защитить металл.

На совещании оперативного штаба 3 ноября было принято решение проложить дополнительную — третью — нитку коллектора. Эти работы планируется завершить к Новому году и после этого поочередно выводить из эксплуатации две старые нитки для проведения санации.

Бочаров также дал поручение городским властям провести проверку всех канализационных сетей Волгограда, чтобы установить, если ли другие расхождения с документацией.

Отвечая на вопрос РБК о том, сколько времени может занять такая работа, Бочаров отметил, что предварительно нужно определить рабочую группу и предстоящий объем работ. «Это большая работа. Я думаю, [она займет] не меньше года. Здесь нет спешки. <…> Для этих целей необходимо будет закупить технику, понять, какая именно [техника] нам нужна», — пояснил он.

В «Концессиях водоснабжения» РБК сообщили, что план по проведению проверок находится в стадии разработки.

Есть ли еще под городом стальные трубы

В Волгограде проложено около 150 км коллекторских сетей, рассказал член городской Общественной палаты, заслуженный работник ЖКХ Олег Капустин. В 1971–1972 годах в работу вводились первые коллекторы из существующих, то есть самому старшему сейчас более 50 лет. В то время их прокладывали одновременно со строительством очистных сооружений на острове Голодный, куда поступают стоки из канализаций шести районов Волгограда. Очищенная вода сбрасывается в Волгу.

По словам Капустина, оценить состояние вышедшего из строя коллектора не представлялось возможным, поскольку трубы были глубоко закопаны. Дополнительные сложности состояли в том, что коллектор был проложен на наклонном участке. «Я думаю, что если бы был ежегодный контроль, то, наверное, каким-то образом можно было бы предотвратить [аварию]. Хотя, к сожалению, состояние отдельных сетей таково, что это может выскочить в любую минуту», — подчеркнул эксперт.

Средний износ трубопроводов, задействованных в водоснабжении и водоотведении Волгограда, Капустин оценил в 50%, то есть половина сетей уже выработала свой ресурс.

«Конечно, с 1970-х еще где-то остались трубы, но я думаю, что этот случай сейчас подтолкнет [власти] провести сплошную ревизию трубопроводов, коллекторов и определить их состояние», — отметил он. При этом Капустин подчеркнул, что эта проблема «характерна для большинства российских городов, и Волгоград находится не в худшем состоянии».

Бывший начальник участка по строительству тоннелей «Городского водоканала Волгограда» Юрий Чевтаев подтверждает, что стальные трубы в канализационной сети под Волгоградом еще есть. Например, в районе завода «Баррикады» (сейчас не действует) проложены такие же две стальные трубы диаметром 1,2 тыс. мм, по ним поступает вода, рассказал он РБК. Однако Чевтаев подчеркнул, что ситуация с безопасностью трубопровода там другая — трубы уложены горизонтально и находятся на бетонных подложках. По его словам, наклонное положение значительно усиливает нагрузку на трубопровод.

«На моей памяти нигде [в Волгограде] больше так не укладывали трубы, как те, что сейчас рванули. Не было такого большого уклона», — пояснил Чевтаев.

РБК запросил у «Концессий водоснабжения» документацию об общей протяженности коллекторских сетей, а также информацию о том, какие трубы и из какого материала сейчас уложены (согласно официальным документам). На момент публикации компания эти данные не предоставила.

Что будет с Волгой

Пока данных о том, сколько нечистот вылилось на землю и в Волгу за время аварийных работ, нет. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 31 октября сообщила, что с загрязненной территории были взяты пробы грунта и воды и отправлены на экспертизу.

Эксперт координационного совета по экологическому благополучию Общественной палаты России Ирина Горбунова говорит, что у почвы есть функция самоочищения — запас микроорганизмов, которые способны разрушить попавшие в экосистему нечистоты. «Но насколько они сейчас массовы и активны — нужно выяснить. Смогут ли они это сделать сами или не смогут? Скорее всего, не смогут, потому что объем воды, прошедший через почву, был значительным. То есть нужно будет помогать почве восстановиться», — пояснила эксперт.

Ситуация с загрязнением воды также неоднозначна. Главный ихтиолог нижневолжского филиала «Главрыбвода» Сергей Яковлев пояснил, что ситуация осложняется низкими температурами. «С одной стороны, это определенный плюс, потому что болезнетворные бактерии при такой температуре не могут быстро размножаться. Однако при более высоких температурах органика, которая попала в воду, могла бы быстрее перерабатываться и разлагаться. То есть функция самоочищения воды сейчас затруднена из-за низких температур», — отметил он. По словам Яковлева, попавшая со сточными водами органика будет оседать на дно Волги и весной, во время повышения температур, станет дополнительным загрязнением.

При этом эксперт напомнил, что Волгоград расположен на правом — высоком — берегу Волги, поэтому течение там быстрее: «Попадая в Волгу, из-за течения это все перемешивается и не достигает таких больших концентраций, чтобы вызвать гибель рыбы и других организмов».