Выборы в США. На что может повлиять «красный конгресс»

8 ноября в США состоятся выборы в конгресс, после которых демократы могут потерять большинство как в палате представителей, так и в сенате. Чем это обернется для Джо Байдена и как скажется на отношениях с Россией — в материале РБК

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

За что будут бороться демократы и республиканцы на выборах в США

Выборы в конгресс США проходят раз в два года, текущие называются промежуточными, так как выпадают на середину президентского срока и являются индикатором отношения населения к политике властей.

Конгресс состоит из палаты представителей, которая проводит законопроекты, и сената, который их одобряет или блокирует. В палате представителей 435 членов, все они избираются на двухлетний срок. В сенате 100 членов, у каждого из них шестилетний мандат. В этом году борьба развернется за 35 мест. Также в ряде штатов пройдут выборы губернаторов и в местные органы власти. Голосование состоится 8 ноября, в восьми американских штатах проводится голосование по почте. Промежуточные выборы в США станут первыми с момента попытки захвата Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа 6 января 2021 года, после того как он уступил Джо Байдену и не смог переизбраться на второй срок. Новый состав конгресса приступит к работе в начале 2023 года.

Последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате (за счет голоса вице-президента Камалы Харрис), что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы президента Джо Байдена.

Каковы шансы на победу у каждой из партий

В этот раз борьба между демократами и республиканцами может закончиться тем, что последние получат контроль как над нижней, так и над верхней палатой конгресса. Газета The New York Times со ссылкой на опрос Siena College от 17 октября писала, что 49% американцев готовы отдать голос за республиканца, в то время как демократов поддерживают 45% опрошенных. Издание отмечает, что результаты демократов ухудшились по сравнению с данными аналогичного опроса, проводившегося в сентябре.

CNN на основе расчетов Inside Elections по состоянию на 3 ноября прогнозирует, что республиканцы получат не менее 216 мест в палате представителей (для контроля над ней необходимо получить не меньше 218 мест), а демократы — не менее 199. Судьба еще 20 мест пока неясна, и в зависимости от их распределения каждая из партий сохраняет шанс на большинство. Ранее CNN давал демократам 205 мест, а республиканцам — 212.

В сенате борьба развернется лишь за часть мест: из тех, что не разыгрываются на выборах, 36 принадлежат демократам и 29 — республиканцам. Для контроля над сенатом демократам будет достаточно получить в общей сложности 50 мест, так как при равном числе вице-президент Камала Харрис как председатель сената имеет право отдать свой голос за одну из партий. Именно она обеспечивает перевес демократов в сенате по итогам выборов 2020 года. CNN в своем расчете прогнозирует получение республиканцами не менее 20 мест, а демократами — не менее 12 из 35. Таким образом, в их прогнозе республиканцы лидируют с перевесом в одно кресло: 49 против 48, решающим будет распределение трех оставшихся кресел. Издание The Economist дает финальный прогноз, по которому республиканцы получат 224 места в палате представителей и 51 в сенате, что означает полный контроль над конгрессом.

Выборы в Конгресс 2022 года проходят на фоне беспрецедентной политической поляризации, отмечает профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтона Алан Кафруни. «На данный момент опросы показывают, что республиканцы, скорее всего, получат большинство в Палате представителей и, вероятно, в Сенате. В то же время во многих штатах и электоральных округах проигравшие кандидаты-республиканцы откажутся уступать, ставя страну на путь неопределенности и повышая вероятность повсеместной политической нестабильности и даже насилия», — сказал Кафруни РБК. Ожидаемые победы республиканцев на выборах на уровне штатов позволят партии контролировать процедуры и результаты голосования на общенациональных выборах, независимо от исхода, тем самым потенциально подготовив почву для еще большей нестабильности на президентских выборах 2024 года, добавил он.

Почему демократы теряют свои позиции

То, что правящая партия теряет часть своих мест во время промежуточных выборов, нормальное явление в США. Сейчас же демократы оказались в довольно тяжелом положении: уровень инфляции в стране достигает 8,2%, годовой рост цен на энергоносители по состоянию на сентябрь составил 19,8%, а на продукты питания — 11,2%. Эти цифры ниже пиковых значений лета 2022 года, но выше изначальных прогнозов. При этом высок и уровень неодобрения Байдена: его курс не поддерживают 55% населения, «за» выступают 40% (самый низкий показатель почти за два года у власти — 36% в мае и июне 2022 года), свидетельствуют данные агентства Reuters на 2 ноября.

В свою очередь, The Economist напоминает, что при Байдене демократам удалось провести через конгресс несколько важных инициатив, включая самый амбициозный в истории США закон по климату. Это, а также решение Верховного суда США отменить право женщин на аборты, которое обещал изменить Байден, еще в начале осени позволяло демократам надеяться на то, что им удастся сохранить в своих руках конгресс. Но с приближением промежуточных выборов фокус избирателей сместился на экономические проблемы: The New York Times со ссылкой на опрос Siena College пишет о 44% избирателей, которые считают экономические проблемы страны самыми важными в повестке дня. В июле об этом говорили лишь 36% опрошенных.

Опрос Reuters/Ipsos от конца октября показывает, что треть респондентов считают экономику проблемой номер один. Республиканская партия вовремя уловила изменение настроений среди американцев, и кандидаты от нее сконцентрировали свое внимание именно на экономических аспектах. Это привело к тому, что уже в сентябре демократы потеряли преимущество в предвыборных прогнозах.

Что будет, если республиканцы займут конгресс

В случае если республиканцам удастся «окрасить конгресс в красный», это может поставить в тупик законодательную повестку Байдена, однако и сами республиканцы не смогут задать политический тон — у американского президента есть возможность наложить вето на решения конгресса. С одной стороны, возможность вето будет гарантировать, что наиболее консервативные инициативы республиканцев не будут реализованы, с другой — фокус работы конгресса сместится на экономические вопросы, проблемы миграции, преступности и религиозные темы. Также не исключено ужесточение законодательства в отношении абортов — ранее в партии выступали с инициативой запретить аборты после 15 недель.

Подобное распределение сил даст республиканцам возможность отклонить выдвинутые Байденом кандидатуры судей, в том числе Верховного суда, и оказать давление на Белый дом, с тем чтобы на эти посты пришли более лояльные им люди. Контроль над сенатом также означает и контроль над комитетами. Республиканцы получат возможность прекратить работу «комитета 6 января», который расследует причастность экс-президента США Дональда Трампа к попытке захвата Капитолия. При этом сами республиканцы заявляли о возможности инициировать расследование в отношении Хантера Байдена, сына действующего президента, попытавшись представить его как «угрозу национальной безопасности». Под угрозой окажется и перспектива переизбрания Байдена на второй срок. Президент публично заявлял о таком желании, а газета The Washington Post сообщала о начале подготовки команды Байдена к его переизбранию.

Вероятен и сценарий, при котором республиканцы смогут занять лишь палату представителей. Этот исход менее болезненный для демократов, но может привести к постоянной конфронтации нижней и верхней палат конгресса по экономическим вопросам, в частности по госфинансированию и госдолгу США. Также у республиканцев сохранится возможность вынесения импичмента Байдену, поскольку для этого не требуется одобрение сената.

Как итоги выборов скажутся на поддержке Украины в конфликте с Россией

Возможный переход конгресса под руководство республиканцев не скажется на российско-американских отношениях, уверен главный редактор журнала «Россия в международной политике» Федор Лукьянов. «Это никак не повлияет, поскольку есть полный консенсус в отношении России и никаких умеренных голосов, которые хоть что-то бы значили, в Республиканской партии не заметно», — сказал он.

Как отмечает Лукьянов, в Республиканской партии звучат голоса о том, что на Украину направлено излишнее количество денег и ресурсов, а также отдельно взятые сомнения в эффективности их использования. Эксперт напомнил о заявлении члена палаты представителей Тейлор Грин, которая говорила, что Украине «ни копейки не дадут», и добавил, что ее слова — это просто заявления, так как не она принимает решения о выделении средств Украине. Радикальных в этом вопросе республиканцев, по словам Лукьянова, единицы.

«Старый состав конгресса будет заседать до января, и он, конечно, примет какой-то довольно серьезный пакет [помощи Украине] еще до окончания своих полномочий. Потом, скорее всего, пойдет более вязкий и длительный торг — возможно, несколько снизится интенсивность помощи, то есть она растянется, ее будут оказывать не так часто и не так быстро. Но по сути точка зрения о том, что нужно добиться максимального ослабления России посредством поддержки Украины, консенсусная», — заключил он.

До недавнего времени в США была двухпартийная поддержка Украины, согласен Кафруни. «Однако в последние недели небольшая группа прогрессистов в Демократической партии призвала к мирным переговорам, но через несколько часов отозвала свое обращение. Внутри Республиканской партии растет сопротивление дальнейшей помощи Украине, возглавляемое лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти. Если республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей и Сенатом, вполне вероятно, что это сопротивление усилится, но это не сильно повлияет на финансовую и военную поддержку Украины со стороны администрации Байдена в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе», — пояснил он.

Профессор политологии Калифорнийского технического института Род Кивет в разговоре с РБК высказал мнение, что республиканцам, вероятно, удастся взять под контроль Конгресс. «Когда они это сделают, я полагаю, что некоторые из их членов в Палате представителей и Сенате предложат урезать помощь Украине или попытаются поставить какие-то условия для ее оказания. Или же они могут попытаться заставить Германию и Францию делать больше. Тем не менее, я считаю, что в конце-концов Байден получит достаточную поддержку республиканцев для того, чтобы сохранить военную помощь Украине», — сказал он. Пока российская армия несет потери на Украине, многие страны, которые оказывают поддержку Киеву, продолжат это делать, заключил Кивет, отметив, что его мнение не является позицией института, в котором он преподает.