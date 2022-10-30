Байден проголосовал на выборах в конгресс вместе с 18-летней внучкой

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Президент США Джо Байден принял участие в голосовании на промежуточных выборах в палату представителей и сенат конгресса США, сообщает CBS. Глава государства проголосовал досрочно, основной день голосования намечен на 8 ноября.

На избирательный участок в своем родном штате Делавэр Байден прибыл вместе с 18-летней внучкой Натали (дочь Бо Байдена). Она впервые приняла участие в выборах. После голосования Байдены наклеили на одежду наклейки «Я проголосовал», указывает портал Delaware online. Пока президент и его внучка находились на участке, его охраняли спецслужбы и полиция.

Как отмечает CBS, до 8 ноября Байден планирует совершить поездки в несколько штатов — Пенсильванию, Флориду, Нью-Мексико и Мэриленд, — чтобы поддержать кандидатов от Демократической партии, членом которой он является. Глава государства сообщил, что хочет «доказать» избирателям, что они делают «фундаментальный выбор, выбор между двумя очень разными взглядами на страну».

По итогам этих выборов полностью обновится состав палаты представителей, также будут избраны 35 из 100 сенаторов. Большинство в конгрессе ранее было за демократами, однако Bloomberg со ссылкой на опросы пишет, что после этого голосования партия может потерять лидерство или в одной, или сразу в двух палатах конгресса.