Оборонщики оценили влияние санкций на поставки С-400 и Су-35 в Китай

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России не видит угрозы для исполнения контрактов с Китаем на поставку истребителей Су-35 или ЗРК С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора службы Дмитрия Шугаева.
По его словам, ФСВТС соответствующим образом реагирует на санкционное давление. «Реализация обоих контрактов идет в полном соответствии с установленным графиком и рассчитана до конца 2020 года», — добавил Шугаев.
20 сентября США ввели санкции против Департамента развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директора Ли Шанфу из-за покупки у России истребителей Су-35 и комплексов С-400. Это стало первым случаем, когда Вашингтон ввел санкции против иностранцев за сделки с Россией. После этого МИД Китая потребовал отменить введенные ограничения и вызвал посла США. В ведомстве также указали, что Вашингтон нарушил основные принципы международного права. Кроме того, участие китайских представителей в нескольких совместных с США мероприятиях было отменено.