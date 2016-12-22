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Песков рассказал о подарке и тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии
Политика, 19:18
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Песков рассказал о подарке и тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии
Президент Владимир Путин подарил молодоженам — главе МИД Австрии и ее супругу — картину и старинную масловыжималку с тульским самоваром, рассказали в Кремле
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Одним из подарков Владимира Путина главе МИД Австрии Карин Кнайсль стала картина с сельскими мотивами, на ней изображены места, откуда родом ее супруг Вольфганг Мейлингер, сообщил​ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг, также подарил старинную масловыжималку и тульский самовар», — приводит агентство слова Пескова.

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Пресс-секретарь президента также сообщил, что на свадьбе Путин танцевал с «кем-то из гостей». «Он в том числе с невестой танцевал», — добавил Песков.

Бракосочетание прошло в «непринужденной и очень теплой атмосфере». Путин выступил с тостом, высказал «признательность и свое удовольствие в связи с тем, что ему снова представилась возможность посетить гостеприимную Австрию и столь живописное место», рассказал пресс-секретарь. Тост Путин произнес на немецком языке. «Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье», — добавил Песков.

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Во время торжества состоялась отдельная краткая беседа российского президента с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, отметил Песков. По информации австрийского телеканала OE24, Путин и Курц также поговорили незадолго до отправления самолета российского президента. Курц покинул свадьбу вместе с Путиным.

Лидеры двух стран обсудили двухсторонние отношения, а также «проблемные точки», включая Украину и Сирию, утверждает телеканал. Также они поговорили об энергетической политике и отношениях между Евросоюзом и США.

На вопрос о том, как в Кремле относятся к критике визита Путина в Австрию, Песков ответил, что в Москве ее «не воспринимают». «Решение [о приезде Путина] было связано с тем, что президента госпожа Кнайсль пригласила на эту свадьбу», — ​пояснил пресс-секретарь.

К 19:35 Путин уже прибыл в резиденцию правительства Германии Мезеберг, где пройдут его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Дмитрий Песков , В.Путин , Австрия
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