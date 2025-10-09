Путин пообещал компенсации от России за крушение самолета AZAL
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что долг России — «дать объективную оценку» крушению пассажирского самолета AZAL в прошлом декабре, а также пообещал сделать необходимое по компенсациям.
«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям», — сказал он.
9 октября Путин и Алиев провели переговоры в столице Таджикистана. Российский лидер начал встречу с темы крушения самолета AZAL. 25 декабря 2024 года Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение возле аэропорта Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек — 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 погибли.
Путин заявил, что среди причин ЧП с самолетом — присутствие в небе над российской территорией украинского БПЛА. Из-за него российской системой ПВО были выпущены две ракеты. По словам российского лидера, они не ударили напрямую по азербайджанскому самолету, а взорвались в нескольких метрах от него — борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами.
Материал дополняется.
