Военная операция на Украине⁠,
0

Уитакер заявил о «мощном» оружии США, которое еще не передавали Украине

Уитакер: у США есть мощное оружие, которое еще не передавали Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Уитакер отметил, что у США есть «мощные возможности», которых еще нет на Украине. По его словам, в будущем «некоторые из них» могут туда доставить
Мэттью Уитакер
Мэттью Уитакер (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

США обладают «мощным» оружием, которое еще не было передано Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в Риге.

«У нас есть возможности, которых в настоящее время нет на поле боя на Украине. Они очень мощные и могут в буквальном смысле нанести серьезный ущерб в выбранном нами месте в выбранное нами время, некоторые из них будут потенциально перевозиться на Украину для использования», — сказал он.

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Политика
Погрузка ракеты Tomahawk

28 сентября вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk никак не изменят соотношение сил на поле боя, но возможное применение Украиной такого оружия нанесет ущерб отношениям России и США. «Были же ATACMS, и что? Да, наносили определенный ущерб, но, в конце концов, системы ПВО России приспособились. Могут Tomahawk нанести ущерб? Ну будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал Путин.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также заявлял, что передача Украине Tomahawk не повлияла бы на ход боевых действий. «Передадут или нет, это не изменит положения дел на поле боя. Я уверен, при необходимости мы найдем ответ», — сказал он.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что Россия призывает США ответственно подойти к решению о передаче крылатых ракет Украине. «Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению», — сказал он.

